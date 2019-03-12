  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد:

برپایی ۲۰ ایستگاه سلامت نوروزی در مازندران

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برپایی ۲۰ ایستگاه سلامت نوروزی برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در استان خبر داد.

عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۵ بیمارستان استان در ایام نوروز اظهار داشت: تجهیز بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها و انجام بازدیدهای مشترک بهداشتی از صنوف مختلف از جمله برنامه‌های فراروی است.

وی افزود: ایستگاه سلامت نوروزی در ۲۰ نقطه استان دایر می‌شود و در آن اطلاعات پیشگیرانه، صبحانه سلامت و غیره عرضه می‌شود، همچنین در قالب نرم افزاری، اطلاعات مراکز درمانی و بهداشتی به مسافران ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: مانور بهداشتی و درمانی ۱۵ اسفندماه در استان انجام شد تا برای استقبال از مسافران مهیا باشیم.

وی با تاکید بر هماهنگی و نظارت برای شبکه آب‌ها در حفظ سلامت گفت: باید با هماهنگی و نظارت بیشتر به ارتقای سلامت کمک کنیم.

موسوی با اشاره به مشکل ترافیک در ایام نوروز گفت: ترافیک استاندارد رسیدن برای خدمات دهی پزشکی را با مشکل مواجه می‌کند و سبب از دست رفتن زمان طلایی خواهد شد.

