به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی مجارستان آخرین رویدادی است که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران پیش از حضور در میادین کسب امتیاز المپیکی در آن حضور خواهد داشت.
این رقابتها دوم تا چهارم فروردین ماه سال آینده در بوداپست برگزار میشود.
شمشیربازان اسلحه سابر که طی هفتههای گذشته در میادین مصر، لهستان و ایتالیا حضور داشتند با شرکت در جام جهانی مجارستان آماده حضور در رقابتهای کسب امتیاز المپیکی میشوند. این مسابقات از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز میشود و تا فروردین ماه سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.
مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی اولین رویداد از مسابقات کسب امتیاز لازم برای بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو است که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در آن شرکت میکند. این مسابقه ۶ تا ۸ اردیبهشت ماه برگزار میشود. بعد از آن شمشیربازان باید در ۱۰ رویداد دیگر هم شرکت داشته باشند.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر یکشنبه شب در بخش تیمی جام جهانی ایتالیا نایب قهرمان شد.
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