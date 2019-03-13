جشن نوروز در کردستان با نگاه ویژه به توسعه گردشگری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، محمدابراهیم زارعی در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان سنندج، با اشاره به اینکه نوروز یک رویداد فرهنگی کم نظیر در دنیاست که به نام ایرانیان ثبت شده است، اظهار داشت: در هر نقطه از دنیا که نوروز گرامی داشته شود، قلمرو فرهنگی ایرانیان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه باید این فرصت را غنیمت شمرده و برنامه‌هایی را متناسب با این رویداد ارائه داد، افزود: استان کردستان به عنوان مقصد گردشگران معرفی شده است و با توسعه گردشگری می‌توان توسعه استان را سرعت بخشید.

فرماندار شهرستان سنندج، کردستان را دارای ثروت‌های طبیعی و فرهنگی فراوانی دانست و ادامه داد: ثروت‌های فرهنگی در برگیرنده آداب، رسوم، آئین، لباس، مراسمات، آثار تاریخی، ابنیه و روستاهایی است که به عنوان گنجینه‌های بی نظیر معنوی استان شناخته می‌شوند.

زارعی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا برندسازی را در روستاهای استان در پیش گرفت و دنبال کرد، یادآور شد: در این ایام خاص که گردشگران در استان حضور می‌یابند، صنایع دستی، غذاهای بومی و محلی و دیگر ویژگی‌های خاص هر منطقه از استان به عنوان سفیران فرهنگی و برند مناطق مختلف استان به گردشگران عرضه و معرفی شوند تا علاوه بر جذب گردشگران، توسعه گردشگری در استان را رونق بخشید.

وی با تأکید بر اینکه گردشگران باید درآمد آفرین باشند، بیان کرد: مهمان نوازی کردستانی‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی را در تحقق این مهم به همراه داشته باشد.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در راستای تبلیغ و معرفی پتانسیل‌های گردشگری و توریستی کردستان، گفت: در بستر فضای مجازی می‌توان جشن‌ها، آئین، نمایشگاه‌ها و مراسمات خاص مناطق مختلف کردستان را معرفی و اطلاع رسانی کرد.

زارعی در ادامه با اذعان به اینکه مردم بخش کلیدی از امنیت هستند، اظهارداشت: مردم باید توجیه شوند که از حضور گردشگران به نحو مثبت و سازنده بهره برده و در تمامی مراسمات خود پای کار باشند.

وی با اشاره به اینکه رویداد محوری در اجرای برنامه‌های ویژه گردشگری محور قرار گیرد، افزود: با الهام از کشورهای توسعه یافته می‌توان گردشگری رویداد محور را رونق بخشیده و درآمد شایان توجهی را از این طریق روانه استان کرد.

فرماندار شهرستان سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با درخواست اینکه برای جذب گردشگران ملاحظاتی لحاظ شود، ادامه داد: آسیب‌ها و نقاط ضعف شناسایی و مرتفع شود و برنامه‌ها با برنامه ریزی صحیح و مدیریت جدی دنبال شود.

زارعی با اعلام اینکه همسان سازی و نظم و انضباط در تبلیغات بصری حاکم باشد، یادآور شد: این مهم در عینیت بخشی به مقوله شهر خلاق مؤثر بوده و می‌تواند سنندج را به عنوان شهر خلاق در سطح جهانی مطرح و معرفی سازد.

وی با بیان اینکه در صیانت از روستاها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و محیط زیست باید همت جمعی را به کار بست، بیان کرد: تلاش شود تا مقوله احترام به محیط زیست و آب بار دیگر در میان مردم رونق گرفته و در راستای تحقق این مهم از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد غفلت نشود.

فرماندار شهرستان سنندج دیگر نکته کلیدی در خصوص اجرای هرچه بهتر جشن‌های نوروزی در کردستان را نظارت جدی در حوزه‌های خدمات رسان دانست و گفت: در این ایام حضور پزشکان در استان جدی گرفته شود و در تمامی برنامه‌ها و مراسمات رعایت قانون سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.