تنها 150 مورد از 30 هزار اثر تاریخی قاچاق شده از جیرفت به ایران بازگشت

دکتر یوسف‌ مجید‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص قاچاق اشیاء عتیقه در جیرفت افزود: طی سالهای گذشته تعداد زیادی از اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی ملت که معرف تمدن و تاریخ کشور ایران بودند و از حفاریهای غیر مجاز در جیرفت به دست آمده بود ، به خارج از کشور فرستاده شد.

سرپرست هیئت باستان‌ شناسی در جیرفت خاطر نشان کرد: تعدادی از اشیاء تاریخی ایرانی قاچاق شده در حراجی های کشورهای مختلف به فروش رسیده و ما نیز از آنها اطلاعی نداریم و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فقط در مورد اشیاء تاریخی ایرانی که اطلاع پیدا کند در کشوری وجود دارد ، برای بازپس گرفتن آنها به دادگاه شکایت می کند.

مجیدزاده تاکید کرد: در حال حاضر 4 یا 5 پرونده شکایت مربوط به قاچاق اشیاء تاریخی به کشورهای دیگر ، در دست اقدام داریم.

سرپرست گروه کاوش جیرفت گفت: در بسیاری از موارد بوده که دادگاه تشکیل شده اما به دلایل مختلف به نفع ما رای صارد نشده است ، به همین دلیل تا کنون نتوانسته ایم در باز پس گرفتن اشیاء قاچاق شده به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کنیم.