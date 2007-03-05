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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

سرپرست گروه کاوش جیرفت در گفتگو با مهر :

تنها 150 مورد از 30 هزار اثر تاریخی قاچاق شده از جیرفت به ایران بازگشت

تنها 150 مورد از 30 هزار اثر تاریخی قاچاق شده از جیرفت به ایران بازگشت

از میان 30 هزار شی تاریخی حاصل از حفاری های غیر مجاز جیرفت که به خارج از کشور قاچاق شد ، تنها 150 شی به کشور بازگردانده شده است.

دکتر یوسف‌ مجید‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص قاچاق اشیاء عتیقه در جیرفت افزود: طی سالهای گذشته تعداد زیادی از اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی ملت که معرف تمدن و تاریخ کشور ایران بودند و از حفاریهای غیر مجاز در جیرفت به دست آمده بود ، به خارج از کشور فرستاده شد.

سرپرست هیئت باستان‌ شناسی در جیرفت خاطر نشان کرد: تعدادی از اشیاء تاریخی ایرانی قاچاق شده در حراجی های کشورهای مختلف به فروش رسیده و ما نیز از آنها اطلاعی نداریم و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فقط در مورد اشیاء تاریخی ایرانی که اطلاع پیدا کند در کشوری وجود دارد ، برای بازپس گرفتن آنها به دادگاه شکایت می کند.

مجیدزاده تاکید کرد: در حال حاضر 4 یا 5 پرونده شکایت مربوط به قاچاق اشیاء تاریخی به کشورهای دیگر ، در دست اقدام داریم.

سرپرست گروه کاوش جیرفت گفت: در بسیاری از موارد بوده که دادگاه تشکیل شده اما به دلایل مختلف به نفع ما رای صارد نشده است ، به همین دلیل تا کنون نتوانسته ایم در باز پس گرفتن اشیاء قاچاق شده به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کنیم.

کد مطلب 456584

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