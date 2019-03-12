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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

کارشناس فعالیت های رسانه ای تبلیغات اسلامی استان زنجان:

۶۰ اثر به جشنواره قلم انقلابی در زنجان ارسال شده است

۶۰ اثر به جشنواره قلم انقلابی در زنجان ارسال شده است

زنجان-کارشناس فعالیت های رسانه ای تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: تاکنون ۶۰ اثر به جشنواره قلم انقلابی در زنجان ارسال شده است.

مهدی ورقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون ۶۰ اثر به جشنواره قلم انقلابی در زنجان ارسال شده است، افزود: آخرین مهلت ارسال آثار جشنواره قلم انقلابی ۲۸ اسفندماه است و این مهلت تمدید نخواهد خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر شرکت کننده در جشنواره قلم انقلابی تنها می‌تواند ۲ اثر در هر بخش ارسال کند، ادامه داد: آثار باید از یک فروردین ماه تا ۱۲ اسفندماه سال ۹۷ در یکی از نشریات مکتوب یا مجازی به انتشار برسد.

کارشناس فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در ۲۰ فرودین ماه سال ۹۸ در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد و گفت: انتخاب و داوری آثار ۱۵ لغایت ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ انجام می‌شود و به نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در هر بخش باید مستندات خود را به‌صورت حضوری به اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان واقع در زنجان – جاده گاوا زنگ- مجتمع ادارات- جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران- اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، واحد روابط عمومی ارائه کنند.

کد مطلب 4565892

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