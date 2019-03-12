  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۷

فرمانده انتظامی بندرعباس اعلام کرد:

کاهش ۳۳ درصدی جرائم خشن در بندرعباس

کاهش ۳۳ درصدی جرائم خشن در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی بندرعباس از کاهش ۳۳ درصدی جرائم خشن از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل مشایخ صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری در حوزه جرایم خشن ۸۹ مورد پرونده رسیدگی که ۳۳ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: طی این مدت شاهد کاهش ۲ درصدی کل سرقت‌ها در سطح شهرستان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های همکاران انتظامی در سطح شهرستان، از ابتدای سال‌جاری تا کنون شاهد افزایش ۳۷ درصدی کشف سرقت‌ها بوده‌ایم، افزود: طی این مدت دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری ۳۷ درصد افزایش داشته و یک هزار و ۴۴۲ نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی بندرعباس اذعان داشت: در بحث مبارزه با کالای قاچاق، ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ۹۸۹ نفر قاچاقچی کالا دستگیر شده‌اند که ۳۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

این مسئول انتظامی با اشاره کشف بیش از ۲۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق، تصریح کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز طی سال جاری بیش از ۱۱ تن مواد مخدر در سطح شهرستان بندرعباس کشف و ۱۳۱ متهم در این راستا دستگیر شده‌اند.

کد مطلب 4565903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها