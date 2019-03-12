کاهش ۳۳ درصدی جرائم خشن در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل مشایخ صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری در حوزه جرایم خشن ۸۹ مورد پرونده رسیدگی که ۳۳ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: طی این مدت شاهد کاهش ۲ درصدی کل سرقت‌ها در سطح شهرستان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های همکاران انتظامی در سطح شهرستان، از ابتدای سال‌جاری تا کنون شاهد افزایش ۳۷ درصدی کشف سرقت‌ها بوده‌ایم، افزود: طی این مدت دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری ۳۷ درصد افزایش داشته و یک هزار و ۴۴۲ نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی بندرعباس اذعان داشت: در بحث مبارزه با کالای قاچاق، ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ۹۸۹ نفر قاچاقچی کالا دستگیر شده‌اند که ۳۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

این مسئول انتظامی با اشاره کشف بیش از ۲۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق، تصریح کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز طی سال جاری بیش از ۱۱ تن مواد مخدر در سطح شهرستان بندرعباس کشف و ۱۳۱ متهم در این راستا دستگیر شده‌اند.