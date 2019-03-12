بستر مناسب برای میزبانی از مسافران نوروزی در همدان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان صبح سه شنبه در نشست هماهنگی نوروز ۹۸ که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان برگزار شد با تأکید بر اینکه با برگزاری رویداد ۲۰۱۸ در همدان امکان ورود گردشگران به استان همدان بسیار زیاد است، گفت: به همین منظور لازم است برای آرامش و رفاه نسبی گردشگران، زیرسازی‌های لازم تا قبل از فرا رسیدن ایام نوروز انجام شود.

وی بر رعایت صیانت از حقوق شهروندی تأکید کرد و افزود: بازرسی و ارزیابی‌های لازم از حوزه‌های خدمات رسان به مسافران آغاز شده و این اقدام در اولویت است.

معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان در ادامه بر رفع نواقص و مشکلات راه آهن همدان تأکید کرد و گفت: ایمن سازی تقاطع‌ها، نصب علائم هشداری، بهسازی راه، برق رسانی و روشنایی مسیر، تأمین امنیت با استقرار پلیس، ایجاد پایگاه موقت اورژانس جاده‌ای به ویژه در ایام نوروز و پیگیری تخصیص سوخت شرکت راه آهن از جمله اقداماتی است که انجام شده و تعدادی نیز تا قبل از فرا رسیدن ایام نوروز اجرایی می‌شود.

اخوان ادامه داد: باید به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، تمهیدات لازم برای استقرار اتوبوس و سواری کرایه از مسیر راه آهن به داخل شهر و بالعکس فراهم شود.

وی اضافه کرد: فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر و سفری همراه با آرامش و بدون دغدغه برای مسافران نوروزی باید در دستور کار همه دستگاه‌های خدمات رسان قرار گیرد.