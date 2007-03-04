حسن بیادی عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مهندس علی آبادی برای حسن بیادی آمده است : با توجه به امر خطیر ورزش و اهمیت ویژه آن در سلامتی جامعه اسلامی و نقش موثر آن در وحدت ملی ، به موجب این ابلاغ بعنوان عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب می شوید.

امید است با تجاربی که در زمینه مسائل فرهنگی و ورزشی دارید با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله توفیق کامل حاصل نمایید.

قبل از این حبیب کاشانی نیز از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان عضو پنجم هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شده بود. بیادی ششمین عضو هیات مدیره این باشگاه است.