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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

معاون رئیس جمهور:

مشکلات وام های کشاورزان هفته آینده حل می شود

مشکلات وام های کشاورزان هفته آینده حل می شود

بیرجند- معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات گفت: در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و کرمان این مشکل وجود دارد که تا هفته آینده حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی قطعه دو گلزار شهدای بیرجند عطر افشانی شد.

یکی از شهروندان بیرجندی در حاشیه این مراسم در گفت و گویی صمیمانه به معاون رئیس جمهور گفت: سال ۹۲ قریب به ۷۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی گرفتم.

سجاد سجادی افزود: الان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده و بانک برایمان ضمانت‌ها را اجرایی گذاشته است.

محمد باقر نوبخت در پاسخ به این مشکل بیان کرد: در دیگر استان‌ها مانند کرمان هم همین مشکل وجود دارد که تا هفته آینده حل می‌شود.

گفتنی است اهدای گل از سوی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به دکتر نوبخت از حاشیه‌های مراسم بود که گفت: اقای نوبخت به شما گل اهدا می‌کنم تا به ما اعتباراتی بدهید!

بازدید از منطقه محروم و کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی و شرکت در شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه معاون رئیس جمهور در بیرجند خواهد بود.

کد مطلب 4566000

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