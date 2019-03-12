مشکلات وام های کشاورزان هفته آینده حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و جمعی از مسئولان استانی قطعه دو گلزار شهدای بیرجند عطر افشانی شد.

یکی از شهروندان بیرجندی در حاشیه این مراسم در گفت و گویی صمیمانه به معاون رئیس جمهور گفت: سال ۹۲ قریب به ۷۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی گرفتم.

سجاد سجادی افزود: الان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده و بانک برایمان ضمانت‌ها را اجرایی گذاشته است.

محمد باقر نوبخت در پاسخ به این مشکل بیان کرد: در دیگر استان‌ها مانند کرمان هم همین مشکل وجود دارد که تا هفته آینده حل می‌شود.

گفتنی است اهدای گل از سوی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به دکتر نوبخت از حاشیه‌های مراسم بود که گفت: اقای نوبخت به شما گل اهدا می‌کنم تا به ما اعتباراتی بدهید!

بازدید از منطقه محروم و کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی و شرکت در شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه معاون رئیس جمهور در بیرجند خواهد بود.