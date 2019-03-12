۲۲ مرکز تهیه و فروش مواد غذایی غیر بهداشتی در انزلی تعطیل شد

سید عارف عابدین نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال هشت هزار و ۷۳۰ بازرسی توسط گشت‌های بازرسی مرکز بهداشت انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری همزمان مانور سراسری سلامت نوروزی، افزود: هدف از انجام این مانور و مراحل بازرسی اعلام آمادگی برای نظارت از مراکز تهیه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و آبرسانی است که بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت از ۲۰ اسفند تا ۱۶ فرودین سال ۹۸ انجام می‌شود.

نجفی با اشاره به صدور ۳۰۳ مورد اخطار نواقص غیر بحرانی و ۳۰ مورد اخطار نواقص بحرانی در شهرستان انزلی، تاکید کرد: در این راستا از ابتدای امسال تاکنون ۲۸۲ متخلف به دادگاه معرفی و ۲۲ مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی تعطیل شدند.

وی با اشاره به ۷۵۵ مورد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و ۳۶۱ مورد نمونه برداری از آب استخر، گفت: ۴ هزار و ۴۷۳ مورد انجام سنجش با تجهیزات پرتابل انجام و هزار و ۸۳ مورد نمونه برداری از مواد غذایی توسط بازرسان شبکه بهداشت شهرستان بندرانزلی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی انجام شده است.

نجفی با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروزی چهار اکیپ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و یک اکیپ از اماکن عمومی از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال هستند، افزود: گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، اصناف، گردشگری، نیروی انتظامی، دامپزشکی، و شبکه بهداشت و درمان شهرستان انجام می‌شود.