تاثیر سوء پراکندگی مراکز خدماتی تهران در افزایش آلودگی هوا

دکتر فتح الله امی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش سفرهای درون شهری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا زمانی محقق می شود که سیستم های الکترونیکی در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک به درستی پیاده سازی شده و در تمامی مناطق شهر تهران به خوبی به اجرا درآید.

مدیر طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران تصریح کرد: شهرسازی تهران یکی از موانع اصلی بر سر راه کاهش آلودگی هوای پایتخت است چرا که بر اساس اصول علمی می بایست فضای برای ایجاد شعب تمامی سازمان ها و ادارات دولتی مورد نیاز مردم در هر منطقه اختصاص داده شود در حالی که به طور مثال ساکنان مناطق حاشیه ای و جنوبی تهران برای تهیه یک قلم دارو باید به مرکز شهر مراجعه کند.

وی همچنین به استاندارد نبودن سوخت های مصرفی خودروها در کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه وزارت نفت برخی افزودنی های مضر نظیر سرب را از بنزین سوپر حذف کرده اما تا زمانی که بنزین معمولی ارزان تر از بنزین سوپر ارایه شود، کمتر کسی حاضر به استفاده از سوخت مطلوب تر خواهد شد ضمن اینکه هنوز گوگرد موجود در سوخت های گازوئیلی بیش از حد مجاز است.

امی یادآور شد: علاوه بر این ، اتفاق ناخرسندی است که طی سال های اخیر در کشور رخ داد کاهش سرعت حمل و نقل عمومی و همگانی از 30 به 20 کیلومتر بوده بطوریکه سرویس دهی مناسبی از طریق اتوبوس ها و تاکسی ها صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: این روند خطرناکی است زیرا هم اکنون روزانه 12 میلیون سفر شهری انجام می شود یعنی هر یک نفر یک مسافرت لذا در حال رسیدن به وضعیتی هستیم که ترافیک شهر قفل می شود.