به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی در مراسم هفتمین روز درختکاری در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در ایام نوروز، گفت: ما در طول سال به بحث تخریب جنگلها و منابع طبیعی توجه داریم و در ایام تعطیل به صورت ویژه یگان حفاظت سازمان در این زمینه فعالیت میکند.
وی اضافه کرد: دیروز هم در منطقه شمیرانات یگان حفاظت سازمان جنگلها مانوری را برگزار کرده تا برای ایام نوروز آمادگی کامل داشته باشد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه روند تخریب و تصرف عرصههای طبیعی در طول سال کاهش داشته است، افزود: در ایام نوروز نیز با تمام توان از این مسئله جلوگیری خواهیم کرد.
آقایی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر نظر سازمان جنگلها درباره کشت درخت پالونیا افزود: پالونیا گونههای مختلفی دارد که تعدادی از آنها که در داخل کشور ما هستند، مورد تأیید مؤسسه تحقیقات جنگل بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اما برای زراعت چوب ما هنوز معتقدیم که صنوبر مناسبترین گونه برای این کار است.
این مقام مسئول همچنین درباره ویلاسازیها در منطقه جنگلی حیران در استان اردبیل و اینکه چرا اقدامی برای جلوگیری از این مساله انجام نمیشود، افزود: هیچ مسئولی در هیچ ردهای نمیتواند، مجوز ساخت و ساز در عرصههای منابع جنگلی و طبیعی صادر کند.
آقایی تصریح کرد: بنابراین هر ساخت و سازی آنجا انجام میشود، خلاف است و باید با آن برخورد شود ضمن اینکه با برخی از آنها هم برخورد شده است.
وی با بیان اینکه نمیخواهم بگویم سهل انگاری در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: حتماً سهل انگاری هم بوده، اما با تمهیداتی که اندیشیده شده و با امکانات و تجهیزاتی که دراختیار ما قرار گرفته، امیدواریم بتوانیم از اینگونه ساخت و سازها جلوگیری کنیم.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: در این زمینه میخواهیم از ظرفیت جوامع محلی برای حفظ و حراست منابع طبیعی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در منطقه حیران چند تا روستا وجود دارد که برخی از آنها در قالب طرح هادی روستایی است، گفت: برخی ساخت و سازها هم خلاف قانون انجام شده است که برای آنها پرونده تشکیل شده و در دادگاه رسیدگی میشود.
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