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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

رئیس سازمان جنگل‌ها عنوان کرد؛

تدابیر ویژه در نوروز برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها

تدابیر ویژه در نوروز برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه برخی گونه‌های پالونیا که در کشور وجود دارد مورد تأیید مؤسسه تحقیقات جنگل است، گفت: برای زراعت چوب، صنوبر بهترین گونه است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی در مراسم هفتمین روز درختکاری در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در ایام نوروز، گفت: ما در طول سال به بحث تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی توجه داریم و در ایام تعطیل به صورت ویژه یگان حفاظت سازمان در این زمینه فعالیت می‌کند.

وی اضافه کرد: دیروز هم در منطقه شمیرانات یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مانوری را برگزار کرده تا برای ایام نوروز آمادگی کامل داشته باشد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه روند تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی در طول سال کاهش داشته است، افزود: در ایام نوروز نیز با تمام توان از این مسئله جلوگیری خواهیم کرد.

آقایی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر نظر سازمان جنگل‌ها درباره کشت درخت پالونیا افزود: پالونیا گونه‌های مختلفی دارد که تعدادی از آنها که در داخل کشور ما هستند، مورد تأیید مؤسسه تحقیقات جنگل بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اما برای زراعت چوب ما هنوز معتقدیم که صنوبر مناسب‌ترین گونه برای این کار است.

این مقام مسئول همچنین درباره ویلاسازی‌ها در منطقه جنگلی حیران در استان اردبیل و اینکه چرا اقدامی برای جلوگیری از این مساله انجام نمی‌شود، افزود: هیچ مسئولی در هیچ رده‌ای نمی‌تواند، مجوز ساخت و ساز در عرصه‌های منابع جنگلی و طبیعی صادر کند.

آقایی تصریح کرد: بنابراین هر ساخت و سازی آنجا انجام می‌شود، خلاف است و باید با آن برخورد شود ضمن اینکه با برخی از آنها هم برخورد شده است.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهم بگویم سهل انگاری در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: حتماً سهل انگاری هم بوده، اما با تمهیداتی که اندیشیده شده و با امکانات و تجهیزاتی که دراختیار ما قرار گرفته، امیدواریم بتوانیم از این‌گونه ساخت و سازها جلوگیری کنیم.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: در این زمینه می‌خواهیم از ظرفیت جوامع محلی برای حفظ و حراست منابع طبیعی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در منطقه حیران چند تا روستا وجود دارد که برخی از آنها در قالب طرح هادی روستایی است، گفت: برخی ساخت و سازها هم خلاف قانون انجام شده است که برای آنها پرونده تشکیل شده و در دادگاه رسیدگی می‌شود.

کد مطلب 4566094

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