به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن بیان اینکه ۷۵۷ مبلغ ویژه ایام رجب در سطح استان اعزام می‌شوند، ابراز کرد: ۷۲۶ مبلغ از این تعداد بومی و ۳۱ مبلغ اعزامی از قم و سایر دفاتر تبلیغات اسلامی هستند که برنامه‌های تبلیغی ایام رجب را در سطح استان سمنان اجرا می‌کنند.

وی بابیان اینکه ۵۳۴ مبلغ مرد و ۱۹۲ مبلغ زن مجموعاً ۷۲۶ مبلغ اعزامی بومی استان سمنان را در ایام رجب تشکیل می‌دهند، ابراز کرد: ۱۸ مبلغ برادر و هفت مبلغ خواهر از قم در کنار شش خطیب ویژه ایام اعتکاف سایر مبلغان استان سمنان در ایام رجب خواهند بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، گفت: یادآوری نوروز و سنت حسنه کمک به دیگران، شعار سال مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، الطاف الهی در ایام رجب، جبهه مقاومت در منطقه، وحدت مسلمانان، سیره اهل‌بیت (ع)، دوری از معضلات اجتماعی و … در زمره مباحثی است که طرح آن‌ها در تبلیغ به مبلغان اعزامی توصیه می‌شود.

شکری بیان کرد: این مبلغان در هشت شهرستان استان سمنان و ده‌ها مسجد و مکان متبرکه و مقدس برنامه‌های تبلیغی خودشان را با حضور مردم برگزار خواهند کرد.