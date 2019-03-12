به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنپور نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در سی و هشتمین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر که با حضور مسئولین، خبرنگاران و مدیران ۳۲ استان از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند در روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه در سالن سازمان میراث فرهنگی برگزار شد؛ گفت: ۶ هزار فروند قایق در شمال و جنوب کشور آماده رساندن تسهیلات به مردم در تعطیلات عید هستند.
وی افزود: ۵۸ فروند شناور اختصاصی مسافری برای استفاده مردم در ایام عید وجود دارد.
نماینده سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ۱۲ پست اسکله شناور در استان هرمزگان آماده انجام خدمات به مردم هستند.
حسن پور اظهارداشت: مسیرهای دریایی برای شناورها با توجه به شرایط جوی تعیین شدهاند.
وی افزود: هر استان یک کشیک ۲۴ ساعته برای ارائه خدمت به مردم دارد و تلفن ۱۵۵۰ برای مرکز جستجو و نجات دریایی تعیین شده است.
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