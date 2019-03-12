به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر سه شنبه در نشست با پیشکسوتان و مدیران اردبیلی مقیم تهران افزود: برای توسعه متوازن و قرار گیری هر چه مطلوب در ریل پیشرفت نیازمند تدوین سند توسعه هستیم تا در رفع نیازمندی و کمبودهای موجود گام‌های ارزشمند و ماندگاری برداشته شود.

وی به جزئیات تدوین این سند پرداخت و تصریح کرد: طبق مطالعات انجام شده در سند مذکور اولویت‌های توسعه هر شهرستان به صورت جداگانه شناسایی شده و معرفی خواهند شد تا تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

استاندار اردبیل شناسایی پتانسیل‌های خاص و نادیده انگاشته شده هر منطقه را یک ضرورت دانست و یادآور شد: با برخورداری از برنامه مطالعاتی و مناسب می‌توان به شکل مطلوبی استعدادهای هر منطقه را شناسایی کرده و برای احیا و سرمایه گذاری‌های ویژه تمرکز کرد.

به گفته وی از تمامی دستگاه‌های اجرایی تقاضامندیم تا اولویت‌های توسعه استان را مرتبط با ضوابط و حوزه کاری خود مشخص نمایند و بر این اساس در شناسایی و پررنگ کردن پتانسیل و توانمندی‌های موجود اقدام شود.

بهنام جو به اولویت‌های مهم استان اردبیل در سال آتی نیز اشاره کرد و افزود: موضوع اشتغال و کارآفرینی به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده و در سال آتی نیز بر روی این موضوع تمهیدات ویژه‌ای درنظر گرفته خواهد شد.