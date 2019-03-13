به گزارش خبرنگار مهر، بهروز غریب‌پور کارگردان و هنرمند عرصه تئاتر که پیش از این در سابقه کاری خود طراحی و ساخت «خانه هنرمندان ایران» و همچنین «فرهنگسرای بهمن» را به ثبت رسانده است، طرح راه‌اندازی «موزه تئاتر» را برای استقرار در ساختمان خریداری شده توسط اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خیابان مهبد، ارائه داده بود.

این طرح که با بررسی‌های مختلف به اداره کل هنرهای نمایشی ارائه شده بود، به اجرا نرسید و ساختمان مهبد مورد استفاده‌های مختلف از جمله به‌عنوان دبیرخانه جشنواره‌های تئاتر عروسکی و تئاتر فجر قرار گرفت و طبق اعلام شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی این ساختمان از این پس مورد استفاده اداره برنامه‌های تئاتر با مأموریت‌هایی متفاوت از پیش، قرار می‌گیرد.

«موزه تئاتر» قربانی اختلاف‌نظر میان خانواده تئاتر؟

غریب‌پور درباره چرایی اجرا نشدن طرح «موزه تئاتر» در ساختمان مهبد، به خبرنگار مهر گفت: زمانی می‌شد با بودجه یک یا ۲ میلیاردی یک موزه حداقلی برای تئاتر ایران فراهم کرد و طبیعتاً خریداری ساختمان مهبد از هر نظر مقرون به صرفه بود. طراحی من و تیم همراهم نیز برای مبنای یک موزه مینی مالیستی بود که با توجه به پتانسیل‌های دیجیتال می‌شد تمام اطلاعات تئاتر ایران را در این موزه تعبیه کرد. طراحی ما این بود که ساختمانی ۷ طبقه با تمام پیش بینی‌هایی که انجام شده بود داشته باشیم و این طراحی در دفتر مدیر مرکز هنرهای نمایشی موجود است.

وی یادآور شد: بحث اجرایی شدن طرح موزه تئاتر، مدام به امروز و فردا موکول شد و در آخرین ملاقاتی که با آقای کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی داشتیم قول این را دادند که به این قضیه می‌پردازند، ولی متأسفانه مدام اخبار متضاد با این قول و قرار داده شده و مشخص نیست اجرای این طرح چه گیر و گرفتاری‌هایی دارد. قطعاً از نظر فیزیکی جا کم داشته‌اند که در ابتدا ساختمان مهبد را به دفتر جشنواره‌ها اختصاص داده‌اند و حالا هم خبرهای دیگری در این خصوص داده شده است.

این هنرمند عرصه تئاتر متذکر شد: این روند نشان‌دهنده این است که عزم راسخ برای راه‌اندازی موزه تئاتر وجود ندارد. نکته دیگر اختلاف‌نظری است که همیشه در بین خانواده تئاتر وجود داشته است؛ خانواده تئاتر همیشه دنبال ایده‌آل‌هایی برای فضای تخصیص یافته به موزه بوده‌اند و فکر می‌کردند که موزه تئاتر هر چه بزرگ‌تر و وسیع‌تر باشد بهتر است. عملاً در ۲ مورد که من وارد این قضیه شدم، عزمی برای راه اندازی موزه تئاتر وجود نداشت. در دور اول، شهرداری منطقه ۱۰ ساختمانی را برای موزه تئاتر اختصاص داد که خانواده تئاتر با این بهانه که ساختمان مدنظر دور است، آن را پس دادند و عملاً هدیه‌ای را که شهرداری در آن موقع با دست ودل‌بازی در اختیار ما قرار داد، نادیده گرفتند و حالا هم که اینگونه شده است.

غریب‌پور تصریح کرد: فکر می‌کنم که خیلی‌ها دوست ندارند موزه تئاتر راه اندازی شود.

خطر استفاده از ساختمان «مهبد» به‌عنوان اداره تئاتر

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساختمان مهبد مطلقاً برای استفاده اداره تئاتر مناسب نیست، توضیح داد: اولین آنالیز ما از زمین و ساختمان مدنظر بیانگر این بود که این ساختمان برای استفاده ۲ یا ۳ خانوار طراحی شده، از این رو ساختمان مهبد مطلقاً برای استفاده اداره تئاتر طراحی نشده و سازه‌ای برای یک استفاده عمومی نیست و خطرناک است. پیشنهاد ما در آن زمان این بود که صلاح است ساختمان کوبیده و ساخته شود و یکی از دلایل این پیشنهاد ضعف ساختمان است که گزارش ما خوشبختانه وجود دارد.

این کارگردان و هنرمند تئاتر در پایان سخنان خود یادآور شد: در جای جای ساختمان مهبد با یک گروه سازه سنداژ کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حتی ساختمان در این شرایط برای استفاده خانواده‌ها هم مناسب نیست زیرا این ساختمان در دوره‌ای که نظارت شهرداری بر ساخت و سازها به حداقل رسیده بود، ساخته شده و من می گویم که این ساختمان غیر قابل استفاده به عنوان یک مکان عمومی است.