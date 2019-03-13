به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان کردستان اظهار داشت: مردم ما باید مطالبه‌گری کنند و مسئولان باید پاسخگوی نیاز مردم باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید یاد بگیرند جلسات را کوتاه‌تر کنند و با مطالعه در جلسات حاضر شوند، افزود: تلف کردن عمر مدیر و کارمند درست نیست و باید جلسات با برنامه‌ریزی و دقیق برگزار شوند تا نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشت و در طول این چهل سال با جان دادن و ایثارگری‌های فراوان اقدامات بسیاری در سطح کشور صورت گرفت و باید تلاش شود محتوا و اصل فعالیت‌ها ماندگار بماند اما در روش اجرا باید شاهد ایجاد تغییر و تحولاتی باشیم.

حجت‌الاسلام کرمی یادآور شد: برگزاری جلسات و برنامه‌های امروزی با روش جلسات چهل سال گذشته هیچ بازخورد و نتیجه‌ای نخواهد داشت چرا که نسل جدید و امروزی به دنبال روش‌های نوین هستند و روش‌های تبلیغ قدیمی را نمی‌پذیرند.

وی با بیان اینکه اطلاعات و دانش بسیاری از جوانان و نوجوانان امروز بیشتر از مدیران و مسئولان است، بیان کرد: باید مسئولان دانش و اطلاعات خود را با نیاز جامعه امروزی به‌روز کنند و از روش‌های جدید تبلیغ در فعالیت‌های خود بهره ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خواستار تبیین برنامه‌های سال ۹۸ برای مردم بر اساس منشور انقلاب اسلامی شد و گفت: باید فرمایشات رهبر را برای مردم پیاده‌سازی و اجرا کنیم تا بتوانیم به تحقق اهداف دست یابیم.

حجت‌الاسلام کرمی اظهار داشت: ستاد شئون و تبلیغات اسلامی استان کردستان در اجرای برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرچمدار بوده است و نشست‌ها، مسابقات و برنامه‌های زیادی در این استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه امروز خواسته مقام معظم رهبری از مسئولان دادن امید به مردم است، افزود: بزرگترین سرمایه مردم در حال حاضر امید است و با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی که پیش روی مردم است باید به مردم امید بخشید و اجازه ندهیم ناامیدی در میان مردم رخنه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین از تدوین کتابچه‌ای از فعالیت‌های ستاد شئون و تبلیغات اسلامی کردستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و یادآور شد: این کتابچه در سال ۹۸ جمع‌بندی و تدوین خواهد شد.