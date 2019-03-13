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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۵۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان:

مطالبه‌گری مردم از منشورهای اصلی گام دوم انقلاب اسلامی است

مطالبه‌گری مردم از منشورهای اصلی گام دوم انقلاب اسلامی است

سنندج - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: مطالبه‌گری مردم جزو منشور گام دوم انقلاب اسلامی است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان کردستان اظهار داشت: مردم ما باید مطالبه‌گری کنند و مسئولان باید پاسخگوی نیاز مردم باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید یاد بگیرند جلسات را کوتاه‌تر کنند و با مطالعه در جلسات حاضر شوند، افزود: تلف کردن عمر مدیر و کارمند درست نیست و باید جلسات با برنامه‌ریزی و دقیق برگزار شوند تا نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: چهل سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشت و در طول این چهل سال با جان دادن و ایثارگری‌های فراوان اقدامات بسیاری در سطح کشور صورت گرفت و باید تلاش شود محتوا و اصل فعالیت‌ها ماندگار بماند اما در روش اجرا باید شاهد ایجاد تغییر و تحولاتی باشیم.

حجت‌الاسلام کرمی یادآور شد: برگزاری جلسات و برنامه‌های امروزی با روش جلسات چهل سال گذشته هیچ بازخورد و نتیجه‌ای نخواهد داشت چرا که نسل جدید و امروزی به دنبال روش‌های نوین هستند و روش‌های تبلیغ قدیمی را نمی‌پذیرند.

وی با بیان اینکه اطلاعات و دانش بسیاری از جوانان و نوجوانان امروز بیشتر از مدیران و مسئولان است، بیان کرد: باید مسئولان دانش و اطلاعات خود را با نیاز جامعه امروزی به‌روز کنند و از روش‌های جدید تبلیغ در فعالیت‌های خود بهره ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خواستار تبیین برنامه‌های سال ۹۸ برای مردم بر اساس منشور انقلاب اسلامی شد و گفت: باید فرمایشات رهبر را برای مردم پیاده‌سازی و اجرا کنیم تا بتوانیم به تحقق اهداف دست یابیم.

حجت‌الاسلام کرمی اظهار داشت: ستاد شئون و تبلیغات اسلامی استان کردستان در اجرای برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرچمدار بوده است و نشست‌ها، مسابقات و برنامه‌های زیادی در این استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه امروز خواسته مقام معظم رهبری از مسئولان دادن امید به مردم است، افزود: بزرگترین سرمایه مردم در حال حاضر امید است و با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی که پیش روی مردم است باید به مردم امید بخشید و اجازه ندهیم ناامیدی در میان مردم رخنه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین از تدوین کتابچه‌ای از فعالیت‌های ستاد شئون و تبلیغات اسلامی کردستان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و یادآور شد: این کتابچه در سال ۹۸ جمع‌بندی و تدوین خواهد شد.

کد مطلب 4566384

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