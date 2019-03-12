مسعود چایچی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به طرح استقبال ایمن از بهار اظهار داشت: محورهای مدنظر در این طرح خانه تکانی ایمن، چهارشنبه سوری ایمن، سفر ایمن و ایمنی در طبیعت است چراکه کم کم بوی بهار به مشام می‌رسد و امید است با آمادگی کامل به استقبال از بهار برویم و تمامی برنامه ریزی ها در جهت ارتقای ایمنی مسافران و شهروندان کاشانی است.

وی از حضور نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در اقصی نقاط این شهرستان خبر داد و افزود: این نیروها علاوه بر نیروهای مستقر در ایستگاه‌های آتش نشانی هستند و این موضوع به دلیل القای امنیتت خاطر به شهروندان کاشانی و ایجاد احساس امنیت در میان آنان است و در این خصوص تمرکز ما نیز در قسمت‌های پر تردد و شلوغ است، این طرح تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان ایمنی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از بازدید اماکن استیجاری ویژه اسکان مسافران نوروزی توسط کارشناسان این سازمان خبر داد و ابراز داشت: هدف از بازدید این اماکن احصای معایب این اماکن است تا به صاحبان و دارندگان اماکن اسکان نوروزی گوشزد و نسبت به رفع آنها اقدام کنند و در همین راستا نیز آموزش‌هایی به صورت گسترده در سطح مدارس کاشان آغاز شده است.

وی آموزش‌های ارائه شده در مدارس را در راستای چهارشنبه آخر سال عنوان کرد و گفت: آموزش مسئولان و مستخدمین مدارس در ایام نوروز و اماکن منصوب به خانه مسافر و پارک بان های سطح شهر نیز در دستور کار کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان قرار گرفته است.