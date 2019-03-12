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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

مدیرکل اوقاف گیلان:

همایش گرامیداشت علمای واقف گیلان برگزار می شود

همایش گرامیداشت علمای واقف گیلان برگزار می شود

رشت- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به برگزاری همایش گرامیداشت علمای واقف این استان، گفت: ۴۷ موقوفه مربوط به علما در گیلان شناسایی شده است.

حجت السلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش گرامیداشت علمای واقف استان گیلان، اظهار کرد: این همایش روز پنجشنبه هفته جاری در سالن اجتماعات مصلای رشت برگزار می‌شود.

حجت السلام علیزاده با بیان اینکه سخنرانان این همایش آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و حجت السلام انصاری مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه گیلان است، افزود: تاکنون ۴۷ موقوفه مربوط به علمای گیلانی در استان شناسایی و احصا شده است.

وی ادامه داد: بیشترین نیات این موقوفات مربوط به عزاداری و تعزیه داری حضرت امام حسین (ع) است.

مدیرکل اوقاف گیلان یادآورشد: قدیمی ترین این دست از موقوفات مربوط به شیخ «حسین پیرعرب» در امام زاده هاشم (س) به تاریخ ۱۰۶۹ قمری و ۳۷۱ سال پیش است.

کد مطلب 4566433

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