به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای با اعلام این خبر توضیح داد : براساس اعترافات دستگیر شدگان، این گروه برای انتشار مطالب تفرقه افکنانه مورد نظر خود و در چارچوب افکار قوم گرایانه افراطی و ضد امنیت ملی از فراسوی مرزها از طریق عوامل مرتبط ماهیانه مبالغ قابل توجهی دلار دریافت می کردند.

وزارت اطلاعات تاکید دارد: مجموعه این اقدامات در قالب اهداف تجزیه قومیت ها و تفرقه بین آن ها از سوی آمریکا ترسیم گردیده و به ویژه در چند ماهه اخیر از طریق مقامات و تحلیل گران غربی در رسانه ها مطرح شده است.