به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جمیله علم‌الهدی رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری در دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری که صبح امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در سخنانی با مطرح کردن این سوال که چرا باتوجه‌به پیشرفت‌های بسیار در حوزه علم و فناوری نتوانسته‌ایم در صلح پیشرفت داشته باشیم، گفت: تفکیک بین عقلانیت و معنویت ریشه بسیاری از مسائل بشر بوده است.

وی ادامه داد: هنوز تمام رشته‌ها درگیر رشته‌های بین رشته‌ای نشده‌اند در حالی که پرداختن به این مساله اهمیت دارد.

تفکیک عقلانیت از معنویت ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی افزود: ما در معرض یک تمدن و صنعت پیشرفته‌ای هستیم و تکنولوژی که دارای فرهنگ و تمدن وارد کشور شده است، ما علم را از معنویت جدا کرده‌ایم و علم را به دانشگاه و معنویت را به اماکن مذهبی سپرده‌ایم. در حالی که این تفکیک ریشه بسیاری از مسائل ماست.

علم‌الهدی ادامه داد: تقریباً فرهنگ تجاری بازار در دانشگاه نفوذ کرده و افرادی که امروز از دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیل می‌شوند یا در صنایع هستند دست‌های قوی، چشم‌های تیز و گوش‌های تیزی دارند و دارای مغزهای بزرگی هستند اما عواطف در آنها کمتر دیده می‌شود. ما بین عقلانیت و معنویت تفکیک کردیم.