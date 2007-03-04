درگیری فیزیکی بین صادقی و مجیدی / یونگ وساطت کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در این تمرین که از ساعت 15عصر امروز در زمین برق آلستوم برگزارشد ، امیرحسین صادقی مدافع تیم استقلال و فرزاد مجیدی هافبک این تیم دریک صحنه برسرتصاحب توپ با یکدیگر درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند که این درگیری با وساطت تئودو یونگ مربی هلندی استقلال خاتمه یافت .



درادامه تمرین تیم استقلال بازیکنان با پوشیدن کاورهای سبز در دو وقت 15 دقیقه بازی تحت فشار دریک نیمه زمین را تمرین کردند .



پس از آن مرفاوی و یونگ دقایقی با بازیکنان به صحبت پرداختند و نکاتی را به آنها گوشزد کردند .



انجام بازی تمرینی بین دو تیم سرمه ای و زرد پایان بخش تمرین عصر امروز تیم استقلال بود که زیر نظرمرفاوی و یونگ انجام شد .



درتمرین عصرامروز، گیلائوری وجباری تنها غایبان استقلال بودند ضمن اینکه محسن یوسفی نیزبه دلیل مصدومیت بطورجداگانه به تمرین پرداخت .