کمک 116میلیون تومانی مردم به انجمن بیماران کلیوی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر درزنجان محمدرضا طهماسبی درگفتگو با خبرنگاران افزود: امسال تا کنون با جذب کمک های مردمی 30موردعمل یا همیاری برای عمل پیوند کلیه نیز انجام شده است.

وی با اشاره به 5مرکز دیالیزی در استان زنجان گفت : د رحال حاضر160بیمار دیالیزی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی در استان زنجان قرار دارند.

طهماسبی تاکید کرد :عفونت‌ها، آنژین‌های چرکی , بیماریهای ارثی و دیابت‌هایی که درمان نمی‌شود از عمده علل بیماری کلیوی است که متأسفانه60درصد این مشکلات در استان برای نوجوانان رخ داده است . لیکن ما با اطلاع‌رسانی‌هایی که در زمینه آگاهی دادن مردم انجام دادیم توانستیم40بیمار کلیوی را که هنوز به مرحله نارسایی کلیه نرسیده‌اند جذب و تشکیل پرونده دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بیماران دیالیزی و کلیوی از سال82به بعد رشد80درصدی در استان داشته است تصریح کرد: در سال82تعداد بیماران دیالیزی استان60نفر بود که طی این چند سال اخیر به160نفر رسیده‌ است .

طهماسبی تعداد افراد خیرثابت استان زنجان درانجمن بیماران کلیوی استان زنجان را2600نفر عنوان کرد وافزود: این افراد ماهانه و به صورت ثابت2میلیون500هزار تومان به حساب این انجمن کمک می‌کنند.

وی با عنوان این مطلب که در کنار خیرین ثابت، افراد خیردیگری نیز به‌طور مقطعی این انجمن را یاری می‌کنند گفت: امسال بیش از30میلیون ریال هزینه25نفر از بیماران کلیوی استان از سوی این خیرین تامین شده است.