  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۴

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان اعلام کرد:

کمک 116میلیون تومانی مردم به انجمن بیماران کلیوی زنجان

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان گفت: در سالجاری116میلیون تومان کمک‌های مردمی به انجمن کلیوی استان زنجان جذب شده است که این اعتمادمردم و احساس انسان دوستی آنها به بیماران کلیوی و دیالیزی در استان زنجان را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر درزنجان محمدرضا طهماسبی درگفتگو با خبرنگاران افزود: امسال تا کنون با جذب کمک های مردمی 30موردعمل یا همیاری برای عمل پیوند کلیه نیز انجام شده است.

وی با اشاره به 5مرکز دیالیزی در استان زنجان گفت :  د رحال حاضر160بیمار دیالیزی  تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی در استان زنجان قرار دارند.

طهماسبی تاکید کرد :عفونت‌ها، آنژین‌های چرکی , بیماریهای ارثی و دیابت‌هایی که درمان نمی‌شود از عمده علل بیماری کلیوی است که متأسفانه60درصد این مشکلات در استان برای نوجوانان رخ داده است . لیکن ما با اطلاع‌رسانی‌هایی که در زمینه آگاهی دادن مردم انجام دادیم توانستیم40بیمار کلیوی را که هنوز به مرحله نارسایی کلیه نرسیده‌اند جذب و تشکیل پرونده دهیم. 

وی با تاکید بر اینکه بیماران دیالیزی و کلیوی از سال82به بعد رشد80درصدی در استان داشته است تصریح کرد: در سال82تعداد بیماران دیالیزی استان60نفر بود که طی این چند سال اخیر به160نفر رسیده‌ است . 

طهماسبی تعداد افراد خیرثابت استان زنجان درانجمن بیماران کلیوی استان زنجان را2600نفر عنوان کرد وافزود: این افراد ماهانه و به صورت ثابت2میلیون500هزار تومان به حساب این انجمن کمک می‌کنند. 

وی با عنوان این مطلب که در کنار خیرین ثابت، افراد خیردیگری نیز به‌طور مقطعی این انجمن را یاری می‌کنند گفت: امسال بیش از30میلیون ریال هزینه25نفر از بیماران کلیوی استان از سوی این خیرین تامین شده است. 

 

کد مطلب 456653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها