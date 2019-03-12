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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۳۲

صدراعظم اتریش اصلاحات ماکرون را «خیالی و خطرناک» توصیف کرد

صدراعظم اتریش اصلاحات ماکرون را «خیالی و خطرناک» توصیف کرد

صدراعظم اتریش برنامه اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه موسوم به «رنسانس اروپایی» را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سباستین کورتس» صدراعظم اتریش امروز سه شنبه در انتقاد از برنامه اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه موسوم به «رنسانس اروپایی» تأکید کرد که برخی ایده‌های مطرح در این خصوص «خیالی» بوده و برخی نیز «خطرناک» هستند.

صدراعظم اتریش در مصاحبه با رادیو آلمان در این باره گفت: برخی از پیشنهادات مطرح در این برنامه را رد می‌کنم. پیشنهاداتی از قبیل ایجاد یک اتحادیه اجتماعی و یا حداقل دست مُزد اروپایی خیالی و به نوعی آرمانی هستند.

این در حالیست که «چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک سه شنبه هفته گذشته در اظهاراتی از برنامه اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه موسوم به «رنسانس اروپایی» استقبال کرده بود.

نخست وزیر بلژیک در این خصوص گفته بود: پیشنهادات ارائه شده از سوی ماکرون با ایده‌های من در خصوص بسیاری از موضوعات کلیدی به ویژه در حمایت از اروپای متحد یکسان است. اصلاحات مورد نظر ماکرون در این خصوص از آزادی و دموکراسی نیز دفاع خواهد کرد.

این در حالیست که رئیس‌جمهوری فرانسه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اروپا که قرار است ماه می برگزار شود، انسجام اتحادیه اروپا را در گرو انجام پاره‎ای اصلاحات دانسته و در این راستا، راهکارهایی را ارائه داده بود.

کد مطلب 4566555

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