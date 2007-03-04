قیمت گوشت مرغ 9.2 درصد بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی تصریح کرد: در هفته مورد گزارش بهای اقلام مختلف گروه لبنیات نسبت به هفته قبل ثابت بود . قیمت تخم مرغ پایین آمد و شانه ای0 1640 الی 23000 ریال فروش می رفت .

بهای برنج وارداتی تایلندی اندکی افزایش یافت و قیمت سایر انواع برنج تغییری نداشت . در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی ثابت بود ، قیمت نخود پایین آمد و بهای سایر اقلام نوسان جزیی نشان داد .

خواربار فروشی های مستقر در میادین زیرنظر شهرداری اقلام حبوب را حدودا کیلویی 2380 تا 4490 ریال پایین تر از بهای انواع مشابه در فروشگاههای سطح شهر می فروختند.

در هفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می فروختند . ضمنا در میادین مذکور ، انار ، انگور و لوبیا سبز عرضه نمی گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان و انار کاهش ولی بهای سایر اقلام افزایش یافت و در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی ، سیب زمینی ، پیاز و سبزی های برگی پایین آمد اما بهای سایر اقلام بالا رفت .

در این هفته انواع گوشت قرمز تغییری نداشت . بهای گوشت مرغ افزایش یافت .

در هفته مورد گزارش قیمت قند ، چای خارجی وروغن نباتی جامد ثابت بود و بهای شکر و روغن نباتی مایع نوسان اندکی نشان داد .

" گروههای مواد خوراکی "

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد بررسی قیمت اقلام مختلف گروه لبنیات تغییری نداشت . بهای تخم مرغ 5/2 درصد کاهش یافت .

برنج و حبوبات

در این هفته قیمت برنج وارداتی تایلندی 7/0 درصد بالا رفت و بهای سایر انواع برنج ثابت بود . در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشت . و بهای لپه نخود و لوبیا چشم بلبلی هریک 1/0 درصد افزایش یافت ولی قیمت سایر اقلام 1/0 درصد تا 7/1 درصد کاهش یافت .

میوه و سبزی های تازه

در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان 9/0 درصد و انار 1/0 درصد پایین آمد اما قیمت سایر اقلام 4/0 درصد الی 0/4 درصد بالا رفت . در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی 2/10 درصد ، سیب زمینی 8/0 درصد ، پیاز 1/7 درصد و سبزی های برگی 9/8 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام 9/2 درصد تا 1/7 درصد افزایش یافت .

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای انواع گوشت قرمز ثابت بود . بهای گوشت مرغ 2/9 درصد بالا رفت .

قند ، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی قیمت شکر 3/0 درصد افزایش اما بهای روغن نباتی مایع 4/0 درصد کاهش ناشن داد و قیمت قند ، چای خارجی و روغن نباتی جامد تغییری نداشت.