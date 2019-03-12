تأمین سلامتی و ایمنی مسافران در اصفهان اهمیت زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره چنگیز ظهر سه شنبه در آئین افتتاح رسمی طرح بسیج سلامت نوروزی اظهار داشت: استان اصفهان همواره یک استان مهمانپذیر است، بر این اساس تأمین سلامتی و امنیت مسافران برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام تلاش ما بر این است که یک سفر همراه با امنیت غذایی و محیط بهداشتی سالمی را برای مسافران به اصفهان تامین کنیم.

وی از بازرسین بهداشت محیط خواست که همچون سالهای گذشته با برخوردی خوش و خلق مهربان و در عین حال با جدیت و سرعت و دقت و وجدان کاری کار نظارت را در ایام نوروز دنبال کنند، ادامه داد: امیدواریم بازرسین حرمت لباس و آرم دانشگاه را مثل همیشه نگهدارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طرح بسیج سلامت نوروزی از ۲۰ اسفندماه امسال تا ۲۰ فروردین سال آینده با ۹۰ اکیپ نظارتی به اجرا درآمد.

وی بیان داشت: این طرح یکی از مجموعه فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

چنگیز اضافه کرد: در قالب این طرح ۳۰ اکیپ ثابت نظارتی و ۶۰ اکیپ دونفره سیار بر تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان‌ها و مراکز بین راهی نظارت دارند.

وی با اعلام اینکه با متخلفین برخورد جدی صورت می‌گیرد، ادامه داد: از شهروندان که خود جزو بازرسین هستند می‌خواهیم که در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند.