به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه تنها راهی که می‌توانیم این روزها به عنوان مسیر رسیدن به توسعه یافتگی تعریف کنیم، تقویت دانش و شرکت‌های دانش بنیان و هموار کردن راه تبدیل یافته‌های علمی به داشته‌های تجاری و تولید انبوه است، اظهار داشت: امروز راه‌های دیگری برای رسیدن به توسعه وجود ندارد جز اینکه در بخش دانش بنیان فعال شویم.

وی‬ با‬ بیان‬ اینکه‬ استان ما هم‬ اگر‬ بخواهد توسعه یابد، باید همین کار را بکند و در مسیر اقتصاد دانش بنیان به پیش برود، تصریح کرد: ‬پیشران این قضیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند.

استاندار‬ لرستان‬ با‬ تاکید‬ بر‬ اینکه‬ در‬ بخش‬ دانش‬ بنیان‬ نسبت به کشور وضع مطلوبی نداریم که باید تحرک بیشتری از خود نشان دهیم، افزود: ‬باید سرعت خود را بیشتر کنیم تا نزدیکی به سایر استان‌ها پیدا کنیم؛ اگر در حوزه فناوری‌های جدید غفلت کنیم یا نظام ملی از ما غافل شود و کمک نکند، در این بخش هم فاصله توسعه نیافتگی شکل خواهد گرفت که عین عدم توسعه است.

خادمی‬ با‬ اشاره‬ به‬ اینکه‬ توسعه‌ای که در آن توازن نباشد و رشد کاریکاتوری شکل بگیرد عین توسعه نیافتگی است، یادآور شد: بخشی‬ از‬ توسعه اقتصاد دانش بنیان در‬ لرستان‬ به ما برمی گردد و بخشی هم منوط به مساعدت‌ها در سطح ملی است.