به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد یکسال اخیر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: برای رفع مشکلات استان چهار دغدغه داشتیم که سه مورد آن اقتصادی است.

وی مهمترین دغدغه تیم مدیریت اقتصادی استان را بحث اشتغال عنوان کرد و افزود: اولین دغدغه اشتغال است که ضرورت دارد تمام دستگاه‌ها با رفع مشکلات در این حوزه برای بهبود آن اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: دومین دغدغه‌ای که از سال گذشته در استان نمایان شده مربوط به تورم است که در ۳۰ ماهه اخیر تورم استان از سطح کشور بالاتر بوده و در برخی ماه‌ها رتبه اول کشور را تجربه کرده‌ایم.

حاتمی ادامه داد: درآمد سرانه پایین در کنار این تورم بالا به صورت جدی قدرت خرید مردم و شاخص فلاکت استان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی توجه به اقشار آسیب‌پذیر را از دیگر دغدغه‌های تیم مدیریت اقتصادی استان برشمرد و گفت: بسیاری از تئوری‌های توسعه بر روی این موضوع توجه دارند که بحث‌هایی همچون عدالت اجتماعی هم سر و کار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه بر ضرورت رفع شکاف بین دولت و مردم به عنوان دغدغه دیگر تاکید کرد و ادامه داد: این رابطه تا حدودی مخدوش شده و باید ترمیم یابد.

حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنعت در GDP (تولید داخلی) استان ۲۱ درصد است، گفت: سایر بخش‌ها همچون خدمات و کشاورزی سهم بیشتری دارند که باید سهم صنایع فناورانه را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۱۳۹ واحد تولیدی و صنعتی در شرف ورشکستگی را نجات یافته و به چرخه تولید بازگردانده شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه در مورد عملکرد بانک‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل نیز بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی از نظر درصد تحقق مصوبات ستاد تسهیل به مراتب بدتر از بانک‌ها هستند.

حاتمی از تحقق ۵۵ درصدی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: ۳۰ درصد این مصوبات نیز در دست اقدام است.

وی در مورد وضعیت نامناسب زیرساختهای صادراتی استان نیز اظهار داشت: موفقیت در بازارهای صادراتی مستلزم سه پایه زیرساختها، تولی صادراتی و رفتار و تبلیغ تجاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه ادامه داد: امسال ۲.۶ میلیارد دلار صادرات از طریق مرزهای استان صورت گرفته که ۴۶ درصد رشد داشته است و در حال حاضر هم به دنبال افزایش سهم کرمانشاه از صادرات هستیم.

حاتمی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: تا کنون کارهای سه مجموعه کشت باغات در مرز، هتل بیمارستان و تولید برق با استفاده سرمایه‌گذاری خارجی در حال نهایی شدن است.

وی با تصریح اینکه یک مینی پالایشگاه به زودی در اسلام‌آباد غرب احداث می‌شود و مذاکرات آن با بانک‌ها انجام شده است، بیان داشت: معتقدیم که باید بر روی صنایع پایین دست پتروشیمی متمرکز شویم.