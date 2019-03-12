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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

معاون استاندار کرمانشاه:

یک مینی‌ پالایشگاه در اسلام‌آباد غرب راه‌اندازی می‌شود

یک مینی‌ پالایشگاه در اسلام‌آباد غرب راه‌اندازی می‌شود

کرمانشاه- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه از راه‌اندازی یک مینی پالایشگاه در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد یکسال اخیر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: برای رفع مشکلات استان چهار دغدغه داشتیم که سه مورد آن اقتصادی است.

وی مهمترین دغدغه تیم مدیریت اقتصادی استان را بحث اشتغال عنوان کرد و افزود: اولین دغدغه اشتغال است که ضرورت دارد تمام دستگاه‌ها با رفع مشکلات در این حوزه برای بهبود آن اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: دومین دغدغه‌ای که از سال گذشته در استان نمایان شده مربوط به تورم است که در ۳۰ ماهه اخیر تورم استان از سطح کشور بالاتر بوده و در برخی ماه‌ها رتبه اول کشور را تجربه کرده‌ایم.

حاتمی ادامه داد: درآمد سرانه پایین در کنار این تورم بالا به صورت جدی قدرت خرید مردم و شاخص فلاکت استان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی توجه به اقشار آسیب‌پذیر را از دیگر دغدغه‌های تیم مدیریت اقتصادی استان برشمرد و گفت: بسیاری از تئوری‌های توسعه بر روی این موضوع توجه دارند که بحث‌هایی همچون عدالت اجتماعی هم سر و کار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه بر ضرورت رفع شکاف بین دولت و مردم به عنوان دغدغه دیگر تاکید کرد و ادامه داد: این رابطه تا حدودی مخدوش شده و باید ترمیم یابد.

حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنعت در GDP (تولید داخلی) استان ۲۱ درصد است، گفت: سایر بخش‌ها همچون خدمات و کشاورزی سهم بیشتری دارند که باید سهم صنایع فناورانه را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با تلاش‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۱۳۹ واحد تولیدی و صنعتی در شرف ورشکستگی را نجات یافته و به چرخه تولید بازگردانده شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه در مورد عملکرد بانک‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل نیز بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی از نظر درصد تحقق مصوبات ستاد تسهیل به مراتب بدتر از بانک‌ها هستند.

حاتمی از تحقق ۵۵ درصدی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: ۳۰ درصد این مصوبات نیز در دست اقدام است.

وی در مورد وضعیت نامناسب زیرساختهای صادراتی استان نیز اظهار داشت: موفقیت در بازارهای صادراتی مستلزم سه پایه زیرساختها، تولی صادراتی و رفتار و تبلیغ تجاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه ادامه داد: امسال ۲.۶ میلیارد دلار صادرات از طریق مرزهای استان صورت گرفته که ۴۶ درصد رشد داشته است و در حال حاضر هم به دنبال افزایش سهم کرمانشاه از صادرات هستیم.

حاتمی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: تا کنون کارهای سه مجموعه کشت باغات در مرز، هتل بیمارستان و تولید برق با استفاده سرمایه‌گذاری خارجی در حال نهایی شدن است.

وی با تصریح اینکه یک مینی پالایشگاه به زودی در اسلام‌آباد غرب احداث می‌شود و مذاکرات آن با بانک‌ها انجام شده است، بیان داشت: معتقدیم که باید بر روی صنایع پایین دست پتروشیمی متمرکز شویم.

کد مطلب 4566614

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