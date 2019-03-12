اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: پیش بینی می‌شود سال زراعی امسال از مزارع دیم و آبی آذربایجان شرقی بیش از ۹۵۰ هزار تن گندم برداشت شود که از این مقدار ۶۵۰ هزار تن به صورت مازاد از کشاورزان خریداری خواهد شد.

وی از تأمین شدن کود و نهاده‌های کشاورزی در استان خبر داد و افزود: کود مورد نیازکشاورزان برای بهاره به تدریج در اختیار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تامین ادوات کشاورزی تصریح کرد: برای تامین ادوات کشاورزی و استفاده نکردن از گاوآهن‌های خاک برگردان در سال گذشته ۴۸ دستگاه ادوات الگوئی کشاورزی حفاظتی با هزینه ۵ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال و امسال نیز ۳۴ دستگاه با هزینه ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

فتحی با اشاره به اینکه سال گذشته در ۷۲ هزار و ۸۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی اجرا شده است، گفت: برای امسال ۷۸ هزار و ۳۳۰ هکتار هدف گذاری شده است.

وی همچنین به میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی در سال زراعی اشاره کرد و ادامه داد: امسال بیش از ۱۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی استانخسارت وارد شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از تولید ۴ نوع بذر گندم خبر داد و اذعان داشت: «واران» مناسب کشت در شرایط دیم، کم باران و پرباران و نیمه مقاوم به زنگ زرد و زودرس، «شالان» نیمه حساس به خوابیدگی و مقاوم به سرمازدگی، «رحمت» زودرس با وزن هزار دانه خیلی درشت نیمه حساس و «کمال» زودرس با وزن هزار دانه است.

فتحی در پایان با اشاره به تولید ۲ نوع بذر جو گفت: رقم آرتان که متحمل به تنش‌های سرما و خشکی و پر محصول و مقاوم به بیماری زنگ زرد و رقم قافلان با همین رقم متحمل به بیماری‌ها در مرکز موسسه تحقیقات دیم کشور برای کشت سال ۹۸ تولید شده است.