افزایش کشفیات قاچاق دام در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام در جنوب غرب کشور واقع شده و دارای ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که تمام این نوار مرزی توسط فرماندهی مرزبانی و انتظامی کاملاً پوشش داده شده است.

وی افزود: استان ایلام دارای ۱۰ شهرستان و ۶ ایستگاه ایست و بازرسی دارد که درمبادی ورودی و نقاط حساس استان استقرار دارند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام تصریح کرد: در بین ایستگاه های موجود، ایستگاه ایست و بازرسی پل سیمره در محل تلاقی سه استان کرمانشاه، لرستان، و ایلام به لحاظ ترددات زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: سایر مبادی فرعی استان و محورهای مواصلاتی شهرستانهای تابعه به وسیله عوامل انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رصد و پایش می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام تصریح کرد: تنها مبداء رسمی ورود و خروج کالا در استان، گمرکات مستقر در شهرستان مهران است که به لحاظ تصمیمات اتخاذ شده، ورود قطعی کالا ندارد و معمولاً کالاهایی مانند لوازم ساختمانی، مواد خوراکی و غیره … از این مسیر به کشور عراق صادر می شود.

وی اظهار داشت: دربحث ورود کالای قاچاق، کالاهایی از قبیل لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی از استانهای جنوبی کشور آن هم در پوشش کالای همراه مسافر توسط خودروهای سبک برای انتقال به مرکز کشور صورت می گیرد که با ارائه آموزشهای لازم و آشنایی با انواع شیوه و شگردهای قاچاقچیان توسط ماموران کشف و ضبط می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق دام و سوخت اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و مطرح در بحث قاچاق، قاچاق دام و سوخت در استان است که با اقدامات صورت گرفته فوق و تلاش شبانه روزی ماموران در مدت یازده ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش کشف روبه رو بوده ایم.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام به اقدامات شاخص سال جاری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اتصریح کرد: در بحث کشفیات کالای قاچاق در ۱۱ ماهه سال ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد چهار فقره پرونده بالای ۵۰۰ میلیون، ۴۷ فقره بالای ۱۰۰ میلیون و ۹۴۹ فقره زیر ۱۰۰ میلیون تومان تشکیل و تعداد ۹۷۹ نفر متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شده اند.

وی تصریح کرد: درمجموع ارزش ریالی پرونده ها نسبت به سال گذشته با مبلغ نزدیک به ۱۳ میلیارد ریال، ۵۷ درصد افزایش ارزش ریالی پرونده بوده است.