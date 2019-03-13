کاشت ۴۰ اصله درخت میوه توسط مدیران آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی در این مراسم اظهار کرد: با تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مسئولان به اهمیت منابع طبیعی و خصوصاً کاشت درخت میوه در این ایام توسط ایشان، تصمیم گرفتیم تا با اهمیت به این روز به کاشت درخت میوه در اردوگاه شهید باهنر اقدام کنیم.

وی افزود: با حضور و مشارکت معاونین و مدیران کل آموزش و پرورش ۳۲ استان کشور با کاشت درخت به صورت نمادین به استقبال بهار می‌رویم؛ به امید اینکه ایرانی سرسبز و شاداب را در سال ۹۸ تجربه کنیم.

بطحائی خاطر نشان کرد: یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم، نگهداری محیط زیست است، محیط زیست یک امانت الهی در دست ما است و باید از آن حفاظت کنیم و به نسل بعد تحویل دهیم.

وی ادامه داد: صیانت از محیط زیست یک وظیفه بزرگ ملی است و باید در کودکان و دانش آموزان نهادینه شود.

بطحائی اظهارکرد: متأسفانه گاهی اوقات اغلب دانش آموزان از انجام ابتدایی‌ترین مهارت‌ها از جمله درختکاری بی بهره هستند لذا در راستای سیاست‌های مهارت آموزی تلاش می‌کنیم کاشت درخت توسط دانش آموزان به عنوان درخت مهارت انجام شود.

در این مراسم علاوه بر معاونین وزیر، مدیران کل استان‌ها، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب خیز داری کشور نیز حضور داشتند و از اجرای این برنامه توسط آموزش وپرورش تقدیر کردند.