پرچم ژاپن دوباره دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و العین امارات ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد. حاشیه‌های این بازی را در پی می‌خوانید:

* بازیکنان استقلال تهران هنگام ورود به زمین مسابقه با تشویق بیش از ۶۰ هزار تماشاگر روبرو شدند.

* حضور هواداران استقلال باعث شد تا اعضای تیم العین با گوشی‌های تلفن خود مشغول عکسبرداری شوند.

* باشگاه استقلال تهران طرح موزائیکی مربوط به لگوی این باشگاه را توسط هواداران خود به اهتزاز درآورد که جلوه ویژه ای به ورزشگاه آزادی داد.

* تعدادی از هواداران استقلال پرچم کشور ژاپن را که روی آن «نماد عدالت» نوشته بود به اهتزاز درآوردند. همین موضوع باعث برخورد نیروی انتظامی برای جمع آوری پرچم شد. اتفاقی که درگیری شدید فیزیکی بین هواداران و ماموران نیروی انتظامی را به همراه داشت که بالاخره با جمع شدن پرچم همراه شد.

* وینفرد شفر در همان ابتدای بازی شال آبی رنگ خود را به اهتزاز درآورد تا باعث ایجاد هیجان در بین تماشاگران شود.

* آنالیزور باشگاه العین امارات دوربین خود را در جایگاه خبرنگاران نصب کرده است تا فیلم این بازی را تهیه کند.