هدفمند کردن یارانه ها جهت گیری عدالت گسترانه و توجه به حوزه اشتغال و مسکن از نقاط مثبت این لایحه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه بعد از ظهر امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 86 کل کشور اظهار داشت : درآمدهای دولت از ناحیه پروژه های شرکت های دولتی کاملا باید افزایش یابد .

وی افزود : بودجه سال 86 از لحاظ هزینه ای انقباضی ودر جهت مبارزه با تورم است .



حاجی بابایی گفت : در سال 1384 ، 67 درصد بودجه عمومی کشور هزینه ای بوده است و حدود دو سوم اعتبارات هزینه ای و حدود 4/22 درصد بودجه عمرانی بوده است، در حالی که در بودجه امسال ، 6/63 درصد بودجه هزینه ای و 9/27 تملک سرمایه ای و عمرانی است، در بودجه سال 86 نیز ، 3/58 درصد جاری ، 7/26 درصد عمرانی است ، این نشان می دهد هر سال دولت بودجه جاری را کاش و بودجه عمرانی را افزایش داده و این حکایت از حرکت به سمت کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولت دارد .

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بودجه سال 1386 در جهت شفاف سازی حرکت کرده است گفت : قسمتی از هزینه های جاری به نحوی است که دولت نمی تواند آن را کاهش دهد ، بالغ بر 133 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 86 ، بودجه یارانه ای را تشکیل می دهد و امکان کاهش یارانه هرگز وجود ندارد .



وی افزود : وزارت دفاع با 55 هزار میلیارد ریال 3/14 اعتبارات جاری دولت را دارد که 5 درصد هم در کمیسیون تلفیق به آن افزوده شده است که هیچ کس نمی تواند یک ریال این بودجه جاری را کاهش دهد .

حاجی بابایی در خصوص اعتبارات پژوهش ها که مورد انتقاد برخی مخالفان بود ، گفت : به عنوان مثال امور عمومی تحقیقات دانشگاهی حدود 19 درصد افزایش داشته است . در فصل آموزش کاردانی ، کارشناسی ، دکترای تخصصی ، فوق تخصصی دکترا و در امر کشاورزی و منابع طبیعی درصد بارزی افزایش بودجه پژوهشی را داریم .

وی در خصوص بحث چشم انداز 20 ساله نیز گفت : امکان رسیدن چشم انداز 20 ساله همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نیست مگر اینکه معادل 3700 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود و 12 درصد رشد اقتصاد کشور باشد . همانقدر که دولت و مجلس موظف هستند در راه اجرای اصبل 44 قانون اساسی قدم بردارند.

حاجی بابایی گفت : امروز بودجه ما با گذشته قابل مقایسه نیست همانطور که این بودجه با چشم انداز قابل مقایسه نیست . لازمه اجرای بودجه 86 این است که مجلس و دولت قدمهای موثر را برای برداشتن چسبندگی شرکت های دولتی بردارند ودر خصوص تولید ثروت به دست مردم و دولت و بخش تعاونی قدم های موثر بردارند .

وی تصریح کرد : بودجه امروز آموزش و پرورش با گذشته قابل مقایسه نیست ، امروز هم در رابطه با نظام هماهنگ حقوق مجلس یکپارچه کمک کرد و خواهد کرد و آنچه که مهم است این است که همیشه قدم های مجلس به نمایندگی از مردم برای یک میلیون فرهنگی و بلکه برای 2 میلیون و 300 هزار کارمند همیشه مثبت و عالی بوده است .



موسی غضنفرآبادی نماینده بم با استفاده از وقت باقی مانده حاجی بابایی در موافقت با کلیات لایحه 86 اظهار داشت : با دقت سخنان موافق و مخالف را شنیدم اما صحبت های نمایندگان مخالف عمدتا حول ناکارآمدی لایحه مطرح شد اما باید گفت این سخنان یک پیش بینی بر اساس نتایج حاصل از لوایح بودجه و عملکرد دولت های گذشته بوده است که با همه تبلیغاتی که درکارآمد بودن آنها شد ، مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی را حل نکرده است .

وی افزود : بیکاری همچنان پابرجاست و کدام لایحه بوده که مشکل اشتغال ، تورم و ... را به تمامی حل کرده است .

نماینده بم تصریح کرد : هر کسی از نمایندگان اگر پیشنهاد سازنده ای دارند که مشکلات را معجزه آسا حل می کند ارائه دهند ، هر چند ما پیشنهاد سازنده ای از سوی مخالفان ندیدیم دلیل آن هم این است که زمزمه برگشت به لایحه دولت به گوش می رسد .

وی اظهار داشت : مخالفان نگرانی خود را از ارائه لایحه متمم ابراز کردند ، تا کنون کدام دولت متمم نداده است آیا متمم دادن اینقدر وحشت دارد . لایحه ای که در جای خود نوآوری داشته باشد و کلیشه ای و کپی از برنامه های گذشته نباشد نباید از متمم وحشت داشته باشد .

ولی ملکی نماینده مشکین شهر در ادامه در موافقت با کلیات این لایحه گفت : این چند روز در نفی و اثبات یکدیگر بسیار صحبت کردیم مخالف بعدی حرف مخالف قبلی را نقض می کرد .

وی عواملی مانند نگاه سیاسی در دولتمردان و نمایندگان ، عدم همزمانی انتخابات مجلس و دولت ، نداشتن فرصت کافی برای بررسی بودجه ، شرایط جهانی و ساختار اقتصادی کشور ، وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی را امر موثر در تنظیم و بررسی بودجه دانست .

ملکی تصریح کرد : در بخش درآمدها مقایسه خلاصه درآمدهای هزینه دولت در مقایسه سال 85 و 86 اعلام می کنم در بخش درآمدی در سال 85 منبع درآمدی دولت 220 هزار میلیارد ریال و در سال 86 با افزایش 3/18 درصدی مواجه هستیم .

وی افزود : در بخش درآمد های مالیاتی از 158 هزار میلیارد ریال به 188 هزار میلیارد ریال پیش بینی دولت یعنی 4/18 درصد رسیده است پس دولت نگاه جدی داشته تا منبع درآمدی خود را به سمت مالیات سوق دهد .

نماینده مشکین شهر در خصوص واگذاری و تملک های دارایی سرمایه ای نیز گفت : واگذاری دارایی ها در سال 85 ، 154 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 86 ، با رشد 6/10 درصدی به 171 هزار میلیارد ریال رسیده است .



عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص استفاده از حساب ذخیره ارزی خاطر نشان کرد : ما در سال گذشته ، 122 هزار میلیارد در حساب ذخیره داشتیم اما امسال این مبلغ از 12 هزار میلیارد ریال به 9 هزار و اندی رسیده است و کاهش چشم گیر 22 درصدی را شاهد هستیم .

وی افزود : دولت تلاش مهمی را نیز در تملک دارایی ، ازجمله بازپرداخت اصل اوراق مشارکت انجام داده که سال گذشته چهار هزار و بیست بوده و امسال به سه هزار و 799 یعنی منهای 5 درصد کاهش داده است . همچنین تسهیلات بانکی را از 400 میلیارد ریال به 4 هزار و 200 میلیارد ریال رسانده است .

تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل 21 درصد افزایش پیدا کرده و در مجموع خالص دارایی های مالی ، کاهش 4/3 درصدی داشته است .

درادامه سلیمان فهیمی نماینده پارس آباد با استفاده از باقی مانده وقت ملکی در موافقت با کلیات لایحه 86 اظهار داشت : یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور بحث هدفمند کردن یارانه ها بویژه یارانه بنزین است .

وی افزود : با توجه به افزایش قیمت جهانی سوخت ، در سال اخیر قیمت سوخت اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . یکی از نقاط گزارشی کمیسیون تلفیق محدود شدن یارانه بنزین از سقف 5 میلیارد دلار سال 85 به 5/2 میلیارد دلار در سال 86 می باشد که با توجه به هزینه ای در هر شغل که بین 15 تا 30 میلیون تومان می باشد با این مبلغ می توان حدود یکصد هزار شغل مولد در کشور ایجاد کرد .

فهیمی تصریح کرد : میزان یارانه پرداخت شده بنزین دراین سالها به مراتب بیشتر از هزینه های عمرانی است که این روزها همکاران روی اعتبارات عمرانی تاکید زیادی می کنند .

وی گفت : تحقیقات و مطالعات انجام شده حاکی از این است که دهک های درآمدی بالای جامعه بیشترین استفاده را از یارانه های سوخت می برند .

نماینده پارس آباد گفت : میزان مصرف انرژی در سال 85 بالغ بر 65 میلیارد ارزیابی شده در حالی که درآمد ناخالص داخلی کشور در مقایسه با میزان انرژی مصرفی بسیار پایین است .

وی افزود : در اقتصاد ایران متاسفانه در ازای هر دلار نفت ، گاز به طور متوسط ارزشی افزوده معادل 3 دلار در بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و خدمات به دست می آید که در ایران این شاخص در اقتصاد ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی است .

فهیمی گفت : استفاده بهینه از انرژی مستلزم سرمایه گذاری هایی در کلیه بخش های اقتصادی است .

ستارهدایت خواه نماینده بویر احمد نیز در موافقت با کلیات لایحه 86 کل کشور اظهار داشت : جهت گیری عدالت گسترانه از نقاط مثبت لایحه 86 است که در موارد متعددی در لایحه تلاش شده به سمت تحقق عدالت در حوزه های مختلف حرکت شود.

وی توجه به اقشار آسیب پذیر ، اختصاص 3 هزار میلیارد ریال برای حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست ، تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانش آموزان محروم ، حمایت از بیماران خاص، اختصاص اعتبار برای بیماران قلبی و عروقی ، پرداخت 5 واحد درصد سود تحصیلات مسکن روستایی توسط دولت ، توجه به آب و راه روستایی ،توجه به مناطق محروم و تحقق عدالت در استفاده از بیمه برای اقشار محروم ، توجه بیشتر به کارکنانی که درآمد کمتر دارند ، بیمه رانندگان و خادمان مساجد را از نقاط قوت لایحه بودجه 86 خواند .

هدایت خواه توجه ویژه به عملیاتی شدن سیاست های کلی اصل 44 را از نکات مثبت دیگر در لایحه بودجه 86 خواند وگفت : ما در جای جای بودجه کاهش تصدی گری دولت و تشویق برای حضور در سرمایه گذاری را به چشم می بینیم و بودجه سال 86 از حیث کاهش تصدی گری دولت کم نظیر است .

نماینده بویر احمد افزود : توجه ویژه به مسایل و مشکلات کشور و رعایت اولویت ها از جمله ویژگی های لایحه بودجه 86 است که از جمله آن توجه به بخش مسکن و حل این مشکل در تبصره 6 است .

وی خاطر نشان کرد : توجه به حوزه اشتغال در تبصره 2 ، توجه به حمل و نقل درون شهری ، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای غیر نفتی ، توجه به بخش پژوهش و تحقیقات ، واقعی شدن درآمدها ویژگی های مثبت دیگر در لایحه بودجه 86 است .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد : دولت پیشنهادهایی را در خصوص درآمدهای مالیاتی به مجلس ارائه داده و در کمیسیون های تخصصی بررسی شده و تلاش شد این درآمدها واقعی شود اگر همکاران می دانند امکان درآمد از بخش های دیگر هست آن را پیشنهاد دهند .

وی گفت : تمرکز زدایی در تبصره 19 ویژگی دیگر بودجه 86 است و سعی شده بین سیاست که از سال گذشته اعمال شد، ادامه یابد .

هدایت خواه با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان در خصوص عدم تطبیق بودجه 86 با قانون برنامه گفت : در لایحه بودجه به اجرایی شدن قانون برنامه تاکید شده و تصریح شده است و در کمیسیون تلفیق یکی از مواردی که تاکید شد این بود که اگر در جایی مغایرت با قانون برنامه بود یا حذف شود یا اصلاح شود .