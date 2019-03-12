حسین حمیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پرداخت نشدن عوارض تردد ماشینهای سنگین در شهر آبادان از سوی واحدهای متبوع خود افزود: تمامی شرکتها و ارگانهای شهری همچون پالایشگاه، گمرک، پتروشیمی، ایرانول، پاسارگاد و غیره از جمله ارگانها و واحدهایی هستند که بابت تردد خودورهای سنگین شأن در معابر شهری ملزم به پرداخت عوارض هستند.
وی با تاکید دوباره بر پرداخت عوارض معوقه از سوی ارگانهایی که خودروهای سنگین شأن در معابر شهری تردد میکنند تا پایان امسال اظهار کرد: در صورت توجه نکردن به این هشدار و پرداخت نشدن عوارض معوقه، شهرداری از ۱۵ فروردین ماه سال ۹۸، مانع ورود و تردد این خودروها در شهر میشود.
حمید پور با شرح اینکه عبور خودروهای سنگین در شهر، آسفالتهای شهری را دچار موج و فرو رفتگی میکند و در برخی موارد نیز شاهد کنده شدن آسفالت و ایجاد دست اندازهای فراوان هستیم، تصریح کرد: چنانچه این دست اندازها را در مقیاس جادهها و سرعت بالای خودروها در نظر بگیریم، متوجه می شویم که همین مسائل منشا برخی سوانح رانندگی نیز هستند و شهرداری موظف به اصلاح و مرمت تخریبهای حاصله از تردد خودروهای سنگین در سطح شهر است.
شهردار آبادان یادآور شد: متأسفانه هیچیک از ارگانها و واحدهایی که خودروهای سنگین شأن در معابر شهری تردد میکنند تاکنون هیچ اقدامی برای تصحیح، بهسازی و زیبا سازی شهر انجام ندادهاند.
حمیدپور در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان بایستی نفعی از بابت هریک از پروژههای شهری عایدشان شود، گفت: هر یک از ارگانها و واحدهای صنعتی و تولیدی بر اساس میزان آلودگیهایی که برای محیط و شهروندان ایجاد میکند برابر قانون ملزم به پرداخت عوارض تعیین شده برای هزینه کرد در زیبا سازی و بهسازی شهر هستند.
وی با اشاره به تردد خودروهای سنگین حامل تجهیزات سنگین مربوط به پروژه فاز ۲ پالایشگاه در شهر افزود: به رغم تردد تجهیزات سنگین فاز ۲ پالایشگاه آبادان در سطح شهر که سبب تخریب آسفالتها و معابر شهری میشود مجریان این پروژه تاکنون عوارض یک ساله تردد خودروهایشان در شهر را به شهرداری پرداخت نکردهاند.
حمید پور اظهار کرد: پرداخت نکردن عوارض به مثابه پایمال کردن حقوق شهروندان آبادان است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شهر و شهروندان آبادانی نفعی از بابت اجرایی شدن عملیات ساخت پروژه فاز ۲ پالایشگاه عایدشان نشده، افزایش ترافیک، آلودگی و تخریب معابر تنها نفع مردم آبادان از پروژه فاز ۲ تاکنون بوده است.
شهردار آبادان با تاکید بر قانونی بودن پرداخت عوارض به شهرداری، در هشداری دوباره بر ممانعت شهرداری به ورود و تردد خودروهای سنگین ارگانها و واحدهای فعال شهری که عوارض معوقه شان را پرداخت نکردهاند، گفت: تا زمانی که عوارضی که حق شهروندان آبادان است پرداخت نشود اجازه ورود خودروها و تجهیزات سنگین ترافیکی به سطح شهر را نمیدهیم.
حمید پور افزود: عوارض پرداختی به شهرداری حق تک تک شهروندان است و از این بابت به هیچ وجه مسامحه و چشم پوشی نمیکنیم.
وی اظهار کرد: به دنبال مانع تراشی در روند اجرای پروژه ملی فاز ۲ پالایشگاه نیستیم بلکه اجرای این پروژه را حق مردم ایثارگر و مقاوم آبادان میدانیم و در حد توان در تسهیل و تسریع روند اجرا و ساخت آن کمک میکنیم اما نمیتوانیم اجازه پایمال شدن حق شهروندان به بهانه اجرای پروژه ملی را بدهیم.
شهردار آبادان از پرداخت عوارض قانونی توسط مجریان فاز ۲ پالایشگاه آبادان به شهرداری به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی آنان از مجموعه شهری و شهروندان که این پروژه عظیم را در آنجا احداث میشود، نام برد و تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ایجاد خیابانها، کوچهها، میادین و نگهداری از آنها، مهمترین وظایف شهرداریها عنوان شده است.
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