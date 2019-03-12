۳۳۶۳عدد مواد محترقه در ارومیه کشف شد

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان مواد محترقه از محل دپو در شهر ارومیه کشف و ضبط شد افزود: در این زمینه سه نفر متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی در ادامه از کشف دو هزار لیتر سوخت قاچاق در ارومیه نیز خبر داد و اظهارداشت: این میزان سوخت از یک دستگاه وانت نیسان در محور ارومیه – سرو کشف و یک نفر متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی با اشاره به کشف ۱۷۰ ثوب البسه قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در محور چایپاره – ماکو گفت: این میزان کالای قاچاق از یک دستگاه اتوبوس کشف و یک متهم نیز در این زمینه دستگیر شد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی از کشف هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت در مهاباد طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اضافه کرد: یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

سرهنگ مالکی کشف ۴۵ قلم لوازم آرایشی برقی و۱۴۷ قلم لوازم برقی الکترونیکی به همراه ۱۵۷ قلم وسایل آرایشی به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال ازیک دستگاه خودروی پیکان وانت درشهرستان مهاباد ودستگیری یک نفر متهم را از دیگر اقدامات انتظامی استان عنوان کرد.