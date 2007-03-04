پیشنهاد افزایش سرانه دانشجویان علوم پزشکی / تفویض اختیار ستاد رفاه دانشجویی به معاونت اجرایی رئیس جمهور

دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهاد سرانه دانشجویی سال 85 برای دانشجویان پزشکی 350 هزار تومان به ازای هر دانشجو بود که این بودجه برای بخش های ایاب و ذهاب، فعالیت های فرهنگی، تغذیه در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این بودجه بخشی از مشکلات دانشگاه ها در بخش ایاب و ذهاب، تغذیه و فعالیت های فرهنگی دانشجویان کاهش یابد.

مشاور فرهنگی وزیر بهداشت افزود: با توجه به پراکندگی خوابگاه ها و سایت دانشکده ها در بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بخش حمل و نقل دانشجویان با مشکلات بسیاری مواجه است. همچنین ایاب و ذهاب بسیاری از دانشگاه ها خصوصی است و با وجود اینکه 40 میلیون تومان برای این کار در نظر گرفته شده است اما دانشگاه ها حدود 100 میلیون تومان در این زمینه هزینه کرده اند.

وی یاد آور شد: دستورات رئیس جمهور در سفرهای استانی برای اختصاص اتوبوس جهت ایاب و ذهاب اجرایی شده است اما بازهم آن تعداد اتوبوس پاسخگوی تعداد دانشجویان نیست.

مسجدی در خصوص تغییر وعده غذایی دانشجویان علوم پزشکی از خشک به گرم گفت: مسئولین سعی دارند مشکل تغذیه دانشجویان را حل کنند و غذای گرم جایگزین جیره خشک غذایی شود اما متاسفانه به دلیل اینکه امکان آشپزخانه طبخ غذای گرم برای همه دانشگاه ها فراهم نیست، نمی توان آن را اجرایی کرد.

وی خواستار فعال شدن ستاد ویژه رفاه دانشجویی ریاست جمهوری زیر نظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری شد و گفت: با تفویض اختیار این ستاد رفاه دانشجویی از وزارت بازرگانی به معاونت اجرایی ریاست جمهوری مشکلات این ستاد نیز کاهش می یابد.

مشاور فرهنگی وزیر بهداشت در خصوص افزایش سرانه فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی گفت: سرانه فرهنگی در سال جاری حدود 30 هزار تومان تعیین شده بود که امیدواریم با افزایش آن در لایحه بودجه این میزان به 50 هزار تومان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های گسترده دانشجویان علوم پزشکی در بخش های مختلف از جمله فعالیت های فرهنگی، شعر و ادب، فعالیت های ورزشی امید می رود با افزایش سرانه و تصویب آن در مجلس بتوانیم به انگیزه های جدی دانشجویان پاسخ مثبتی بدهیم.