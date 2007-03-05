نقش شهروندان در برقراری امنیت بیش از نیروهای انتظامی است

دکتر ناصر قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: امنیت اجتماعی لازمه حضور و زندگی در جامعه است ، زیرا بدون آن امکان ورود بی دغدغه و انجام حرکت های اجتماعی مبتنی بر آسایش خاطر وجود ندارد.

وی افزود: اجتماع هنگامی کارکردی پویا خواهد داشت که مقوله امنیت اجتماعی در آن حضوری ملموس داشته باشد. با برقراری امنیت ، شهروندان می توانند به تعامل های رایج بپردازند و از حمایت قانون و مقرارات های لازم بهره مند شوند .

دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه تصریح کرد: امنیت اجتماعی مقوله ای گسترده است که از حضور فرد در جامعه تا ارتباط های بین فردی را دربر می گیرد. اگر در جامعه ای فاکتورهای به وجود آورنده امنیت اجتماعی کم شوند و یا روند نزولی پیدا کنند ، پدیده نا امنی ظاهر می شود.

این روانشناس تصریح کرد: پدیدار شدن نا امنی در جامعه ، تاثیرات نامطلوبی بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان می گذارد.

قاسم زاده معتقد است که جامعه ما دارای تعامل مطلوبی میان شهروندان و برقرارکنندگان امنیت اجتماعی است و علت آن را وجود حداقل آگاهی های لازم بین مردم می داند.

وی در بیان اینکه چرا با وجود تعامل مناسب میان شهروندان و نیروهای اجرایی ، همچنان برخی ناامنی ها و ناهنجاری ها در سطح اجتماع وجود دارد ، اظهار داشت: باید توجه کرد که جامعه ما جوان است و براساس آمارها 70 درصد شهروندان را افراد زیر 30 سال تشکیل می دهند که برابر با پژوهش های جهانی 15 تا 20 درصد کج رفتاری در چنین اجتماعی پذیرفته شده است .

دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه توضیح داد: در این گونه جامعه ها که ترکیب جمعیتی جوان است ، نقش رسانه و خانواده در تبیین نمودهای بیرونی امنیت اجتماعی ، بسیار تاثیرگذارتر از دیگر راهکارهاست.

قاسم زاده ادامه داد: البته در روند پیشگیری از گسترش نا امنی اجتماعی به وسیله رسانه و خانواده ، لازم است که برخی ابزارهای لازم همچون در اختیار گذاشتن اطلاعات جانبی برای جلوگیری از بروز یک سری خطرها مانند ورودهای نا آگاهانه به حیطه های مجرمانه ، پیش بینی شود.

دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه تاکید کرد: به هر میزان که امنیت اجتماعی جامعه بالاتر رود ، حجم آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد ، لذا بهتر است که متولیان با ارائه اطلاعات بیشتر ، سطح آگاهی شهروندان را ارتقاء دهند.