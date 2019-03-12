هیچ ترسی از جدال با الهلال نداریم/ روی یک اشتباه گل خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر با حضور در نشست خبری پس از تساوی یک - یک استقلال تهران و العین امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: ابتدا به فرشید باقری تبریک می گوی که بهترین بازیکن میدان شد. باید سه امتیاز را کسب می‌کردیم اما یک لحظه تمرکزمان را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: از هوادارانمان که در این بازی سنگ تمام گذاشتند تشکر ویژه می‌کنم. نیمه دوم بازی ای را انجام دادیم که در طول دوران حضورم در استقلال از این تیم ندیده بودم. خیلی خوب بودیم.

شفر افزود: در نیمه اول خیلی خوب نبودیم اما در نیمه دوم توانستیم همه کار کنیم. با این سبک بازی هیچ ترسی از بازی با الهلال و یا بازی برگشت با العین و الدحیل ندارم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا تیمش در نیمه اول به خوبی بازی نکرد تصریح کرد: زمانی که تیم حریف به خوبی فشار می‌آورد نباید پاس‌های کوتاه بدهیم. به همین خاطر در نیمه اول تحت فشار بودیم. در نیمه دوم منشا و ایسما و اسماعیلی بیشتر حرکت کردند. به آنها خوب پاس می‌رسید و موقعیت‌های گل ایجاد کردند.

شفر ادامه داد: اگر خودم مربی تیمم نبودم و تنها تماشاگر بودم می‌گفتم عجب بازی فوق العاده ای بود. روی یک اشتباه هم گل خوردیم که تمرکز نداشتیم. این فوتبال است و پلی استیشن نیست. مهم این است که بازیکنان حرف‌هایمان را در زمین مسابقه گوش دادند. باشگاه باید بابت داشتن چنین تیمی خوشحال باشد.

شفر در ادامه راجع به عدم موفقیت مهاجمان این تیم در امر گلزنی تصریح کرد: در اینکه شما می‌گوئید ما همه کار کردیم باید بگوییم خوب است. در بازی با الدحیل می‌توانستیم بهتر از اینها شویم. در همان بازی منشا و فرشید باقری موقعیت داشتند اما گل نشد. امروز هم خیلی خوب بودیم. از فردا باید ریکاوری کنیم.

وی تاکید کرد: شرایط وریا غفوری و ایسما را باید بررسی کنیم. نکته مهم این است که باید نیمکت نشینان تیم همیشه حواسشان باشد که همچون میلاد زکی پور بیایند و عالی کار کنند. ما باید خودمان را برای بازی که چهار روز دیگر داریم آماده کنیم.

ادامه دارد…