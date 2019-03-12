نخستین بوستان شهدا کشور در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، این بوستان شامگاه سه شنبه در زمینی به مساحت بیش از ۲ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی بخش امامزاده عبداله شهرستان آمل با حضور مدیرکل ومعاونان بنیاد شهید وامورایثارگران مازندران و نیز منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران افتتاح شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان آمل گفت: این بوستان به نام هزار و ۴۸ شهید والامقام دوران پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و وطن نامگذاری به نام بوستان شهدای آمل نامگذاری شده است.

عباسعلی یل افزود: ایجاد بوستان جنگلی شهدا در شهرستان آمل که کمتر در سطح کشور با این حجم ووسعت ایجاده شده مورد استقبال رییس اداره بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان آمل واز مصوبات جلسه گرامیداشت هفته شهدای شهرستان ونیز خانواده معظم شهدای شهرستان قرارگرفت.

وی اضافه کرد: همزمان با افتتاح این بوستان چندین اصله نهال نیز به نام شهدای شهرستان توسط مسئولان کاشته شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان آمل به قرارگیری بوستان شهدا در محیط جنگلی ونزدیکی آن به شهرامامزاده عبداله مورد توجه واستفاده عموم نیز قرارخواهد گرفت، اضافه کرد، که با توجه به عرصه‌های مناسب جنگلی ومنابع ملی در این محدوده، امکان توسعه بوستان شهدا به چندین هکتار در فازهای بعدی درسالهای آینده اجرا خواهد شد.

یل با اشاره به اینکه در هفته گرامیداشت منابع طبیعی با حضور گروه‌های مختلف مردمی درمناطق مختلف شهرستان آمل نهالکاری انجام شده است، گفت، منابع طبیعی ثروت عظیمی است که در اختیار انسان قرار داده شده است و وظیفه عمومی وملی همه افراد درسطوح مختلف جامعه هست که درحفظ وحراست از این نعمت‌های خدادادی حفاظت کنند و از تخریب نامعقول ودست درازی‌ها به عرصه‌های جنگلی ومنابع ملی جلوگیری کرد.

درشهرستان آمل بیش از ۲۰۰ هزارهکتار عرصه‌های جنگلی ومرتعی وجود دارد.