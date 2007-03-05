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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۳

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج:

اغلب توقفگاههای بین راهی فاقد نمازخانه هستند

اغلب توقفگاههای بین راهی کشور فاقد نمازخانه است و این امر پسندیده ، جامعه اسلامی نیست.

علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رستوران ها و توقفگاههای بین راهی در حالی که بهترین مکان خود را به سالن غذاخوری اختصاص داده اند حتی یک اتاق تمیز برای خواند نماز تخصیص نداده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج خاطرنشان کرد: در عین حال مکان هایی که برخی رستوران ها به نمازخانه اختصاص داده اند مناسب شان اسلام و ایران نیست و اولین چیزی که با ورود به آنها جلب نظر می کند بوی بد و غیربهداشتی بودن آنهاست.

محبی یادآور شد: نمازخانه مانند هر مکان دیگری نیاز به تهویه ، پنجره و نظافت دارد در حالی که توقفگاهها و رستورانها اگر نمازخانه داشته باشند اتاقی در انتهای ساختمان یا پستویی پنهان از چشم است که کم نور و کثیف است.

وی تصریح کرد: از مسئولان ذیربط توقع می رود همانگونه که به نوع قیمت گذاری رستوران ها و مسائل بهداشتی و اخلاقی توجه دارند صاحبان این اماکن را به اختصاص فضایی مناسب برای نمازخواند تشویق کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج اظهار امیدواری کرد: در فرصت باقی مانده تا نوروز 86 در حد امکان این موضوع به خصوص در استان تهران که با کمبود نمازخانه بین راهی روبروست برطرف شود.

کد مطلب 456678

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