تصادف در گردنه برزول نهاوند یک کشته و ۳ مجروح بر جا گذاشت

روح الله گمار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه سه شنبه و در پی برخورد یک دستگاه خودرو پیکان با یک دستگاه خودرو پژو در گردنه برزول نهاوند عوامل گشت پلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در این حادثه راننده خودرو پیکان جان باخت، گفت: در این حادثه ۳ سرنشین خودرو پژو که اهل و ساکن شهر گیان نهاوند بودند جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه نهاوند با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، گفت: از رانندگان و همه هموطنان عزیز خواهشمندیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب زدگی در رانندگی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی درراستای حفط سلامت خود و سرنشینان اهتمام داشته باشند.