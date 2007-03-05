کار دوندگان ایرانی در آسیا سخت است اما قهرمان می شویم

احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های قدرتمندی در مسابقات آسیایی شرکت دارند که برخی دوندگان آنها دارای عنوان های جهانی هستند و این موضوع کار دوندگان ایرانی را دشوار می کند.

وی خاطرنشان کرد: درعین حال تیم ایران به دلیل تمرینات منسجم و سازنده ای که پشت سرگذاشته است در اوج آمادگی به سر می برد و کسب عنوان نخست منطقه توسط تیم ایران دور از ذهن نیست.

گودرزی افزود: تیم های نپال، ژاپن ، چین ، کویت و عربستان دوندگان شایسته ای به این مسابقات اعزام می کنند اما تیم ایران در دوی صحرانوردی حرف برای گفتن دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون اردوی تیم ملی در محل آکادمی ملی المپیک برپاست و تمرینات بدنسازی و هماهنگی سرعتی تیم ادامه دارد.

گودرزی افزود: خوشبختانه امکانات و تجهیزات اردو نیز در سطح مطلوب است و مشکلی از جهت امکانات نداریم. حواشی هم که معمولا در رشته ما جایی ندارد و تیم برای کسب عنوان نخست آسیا آماده است.

مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا 19 اسفندماه در اردن برگزار می شود.