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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

سرمربی تیم ملی دو صحرانوردی در گفتگو با مهر :

کار دوندگان ایرانی در آسیا سخت است اما قهرمان می شویم

کار دوندگان ایرانی در آسیا سخت است اما قهرمان می شویم

سرمربی تیم ملی دوی صحرانوردی کار دوندگان ایرانی در مسابقات آسیایی را مشکل خواند.

احمد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های قدرتمندی در مسابقات آسیایی شرکت دارند که برخی دوندگان آنها دارای عنوان های جهانی هستند و این موضوع کار دوندگان ایرانی را دشوار می کند.

وی خاطرنشان کرد: درعین حال تیم ایران به دلیل تمرینات منسجم و سازنده ای که پشت سرگذاشته است در اوج آمادگی به سر می برد و کسب عنوان نخست منطقه توسط تیم ایران دور از ذهن نیست.

گودرزی افزود: تیم های نپال، ژاپن ، چین ، کویت و عربستان دوندگان شایسته ای به این مسابقات اعزام می کنند اما تیم ایران در دوی صحرانوردی حرف برای گفتن دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون اردوی تیم ملی در محل آکادمی ملی المپیک برپاست و تمرینات بدنسازی و هماهنگی سرعتی تیم ادامه دارد.

گودرزی افزود: خوشبختانه امکانات و تجهیزات اردو نیز در سطح مطلوب است و مشکلی از جهت امکانات نداریم. حواشی هم که معمولا در رشته ما جایی ندارد و تیم برای کسب عنوان نخست آسیا آماده است.

مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا 19 اسفندماه در اردن برگزار می شود.

کد مطلب 456679

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