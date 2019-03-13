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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۲

آیت الله سبحانی:

تمرکز مبلیغن روی جوانان باشد/ پرهیز از سفرهای غیر ضروری

تمرکز مبلیغن روی جوانان باشد/ پرهیز از سفرهای غیر ضروری

قم- یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: مبلغین اعزامی به امامزادگان و بقاع متبرکه باید بیشتر روی جوانان تمرکز داشته باشند و تلاش کنند با ارتباط خوب با آنها تبلیغ خود را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و سرگروه‌های تبلیغی این سازمان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد اظهار کرد: در قرآن نیز به امر تبلیغ و ترویج دین اشاره شده است.

وی با بیان اهمیت امر تبلیغ دین افزود: مبلغ بودن ویژگی‌هایی دارد که باید رعایت شود و در هر شرایطی نوع تبلیغ متفاوت است که باید به آن توجه شود.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز کرد: کسی که می‌خواهد به تبلیغ دین بپردازد باید آگاه به زمان و مکان باشد و شرایط زمان و جامعه را به خوبی بشناسد.

وی با تأکید بر اینکه مبلغ باید به نیازهای روز توجه داشته باشد، تصریح کرد: به عنوان مثال در ایام عید که افراد به تبلیغ می‌روند بهتر است به مسائلی چون صله رحم و رسیدگی به فقرا و نیازمندان بیشتر بپردازند.

آیت الله سبحانی گفت: در ایام عید و تعطیلات صله رحم بسیار اهمیت دارد که متأسفانه کم‌تر به آن پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغین اعزامی به امامزاده‌ها و بقاع متبرکه باید بیشتر روی جوانان تمرکز داشته باشند و تلاش کنند با ارتباط خوب با آنها تبلیغ خود را انجام دهند.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه ابراز داشت: هنوز ایام نوروز و تعطیلات شروع نشده است صدا و سیما شروع به تبلیغ در مورد سفر کردن کرده است که این اشتباه است؛ مردم از رفتن به سفرهایی که ضرورت ندارد پرهیز کنند.

کد مطلب 4566803

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