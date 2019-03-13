به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگی اجتماعی و سرگروه‌های تبلیغی سازمان اوقاف و امور خیریه که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، اظهار کرد: بر طبق آیات قرآن کریم همواره باید عده‌ای باشند که به تبلیغ دین بپردازند و در راستای تحقق اهداف دینی گام بردارند.

وی امامزادگان و بقاع متبرکه را قطب‌های فرهنگی دانست و گفت: شناساندن این امامزادگان بسیار امر مهمی است که باید به آن توجه شود.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: ملت ایران از همان ابتدا به خاندان اهل بیت (ع) ارادت داشتند و با استقبال گرم پذیرای آن‌ها بودند، از این جهت است که امامزادگان به این سرزمین هجرت می‌کردند.

وی دامه داد: در دوران دفاع مقدس ملت ایران با لبیک به ندای روحانیت برای دفاع از مکتب اهل بیت (ع) به میدان نبرد رفته و از جان خود در این مسیر گذشتند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: مبلغان به مباحث تاریخی نیز توجه داشته باشند و با تسلط به وقایع تاریخی و بازگویی آن برای مردم تبلیغ خود را بهتر انجام دهند چرا که تاریخ بیانگر سنت‌های الهی است.

وی مطرح کرد: همچنین مبلغین خوب است به تاریخ امامزادگان اشراف داشته باشند که این می‌تواند در کار آن‌ها مؤثر باشد.

این استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه ابراز کرد: یکی از نکاتی مهم در امر تبلیغ زمان شناسی و آگاه بودن به مسائل روز است.

وی با بیان اینکه علمای شیعه مرزبانان دین هستند، گفت: آمریکا، صهیونیست و سعودی‌ها شیاطینی هستند که علما به عنوان مرزبانان دین در برابر آن‌ها ایستاده و از اعتقادات مردم محافظت می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه انسان با تنبلی و سستی نمی‌تواند به موفقیت برسد، افزود: مبلغین نباید سستی و تنبلی در کار به خود راه بدهند.