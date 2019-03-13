۳۷۴واحد اقامتی و خدماتی در انزلی آماده پذیرایی مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد غروب سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بندرانزلی آماده استقبال از میهمانان نوروزی است، اظهار کرد: ۲۲ هتل، ۳۵ مجتمع اقامتی، ۱۷ هتل آپارتمان، ۱۸ رستوران، ۲ مهمانپذیر و ۲۸۰ خانه مسافر مجاز ثبت شده مورد تأیید نیروی انتظامی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: دو هزار و ۳۲۰ اتاق و ۱۱ هزار صندلی و شش هزار تخت برای استفاده گردشگران و مسافران در مراکز اقامتی و گردشگری بندرانزلی آماده شده است.

فرماندار با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی خدمات سفر و کمیته‌های ۱۰ گانه، تاکید کرد: بندرانزلی به دلیل دارا بودن جاذبه‌های گردشگری و تاریخی و مواهب الهی همانند تالاب بین المللی و ساحل دریای خزر هر ساله در ایام سفرهای نوروزی و تابستانی پذیرای گردشگران و مسافران بسیاری از سراسر ایران است.

حیدری آزاد برج ساعت، میدان امام (ره)، سر در گمرک، کلیسای حضرت مریم، مدرسه مهدخت، ساختمان شهرداری، جایگاه موزیک، کاخ موزه نظامی، مناره مسجد قائمیه، ساختمان دادگستری، هتل گل سنگ، بلوار ساحلی، خانه قاسم اف، پل غازیان و ساختمان بانک ملی به عنوان بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی انزلی هستند که به عنوان جاذبه‌های تاریخی این شهر ساحلی به شمار می‌روند.

فرماندار بندرانزلی ضمن دعوت از مسافران و گردشگران نوروزی برای انتخاب این شهر ساحلی به عنوان مقصد سفر، گفت: آمادگی لازم برای استقبال و ارائه خدمات هرچه بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی در شهر بندرانزلی وجود دارد و امیدوارم مسافران نوروزی بندرانزلی، با خاطره خوشی به شهر و دیار خود بازگردند.