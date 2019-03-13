آغاز «زیدان»، پایان «بیل»

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی گرت بیل متوجه شده که زیدان قرار است دوباره سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید شود، مطمئناً خونش به جوش آمده است.

اگرچه هر دو در طول ۲ سال و نیم که با هم همکاری داشتند رفتار حرفه‌ای ارائه کردند، اما شکی در این نیست که رابطه خوبی با هم نداشتند و جدایی زیدان از این تیم باعث شادی ستاره ولزی شد.

شاید اگر زیدان نمی‌رفت این بیل بود که مجبور می‌شد رئال را ترک کند، اما با رفتن زیدان نفس راحت کشید تا زمانی که دوباره موضوع برگشتن این مربی مطرح شد.

البته که زیدان بعد از ترک رئال زمان خوبی برای فکر کردن داشت و احتمالاً ذهنش را از هرگونه پیش‌داوری درباره بازیکنان پاک کرده که در این صورت دوباره بیل باید خودش را به او ثابت کند.

شاید به این دلیل که سبک بازی مورد پسند زیدان برای بیل مناسب نباشد کار دوباره برای این بازیکن دشوار شود. او قبلاً گفته بود با زیدان رابطه خوبی دارد، اما نمی‌تواند بگوید دوست هستند و این موضوع هم می‌تواند باعث سخت‌تر شدن کار برای او شود.