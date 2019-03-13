به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز در رزمایش مشترک نوروزی سازمان‌های مرتبط با سفر که در ضلع جنوبی حرم حضرت امام (ره) برگزار شد اظهار کرد: امیدواریم که سال ۹۷ سال خوب و با همراه آرامش برای مردم باشد.

وی افزود: یکی از دلایل برگزاری این رزمایش آمادگی دستگاه‌های خدمتگزار برای مردم است. تمامی نهادها تلاش دارند تا در ایام نوروز بهترین خدمت را ارائه کنند.

وی گفت: نیروی انتظامی و قرارگاه نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین در خدمت مسافران است.

فرمانده ناجا بیان کرد: در گزارشات تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای در سال گذشته در نوروز باعث تأسف بود و بنا به گفته رهبری باید امسال این تصادفات به حداقل برسد و تمامی ما موظف به اجرای فرموده آقا هستیم.

سردار اشتری گفت: همچنان در زیرساخت‌ها مشکل داریم ولی بخشی از آنها رفع شده و امیدواریم مسئولان در ادامه این مشکلات را برطرف کنند.

وی گفت: بیش از ۸۵ درصد از تصادفات به واسطه سبقت و سرعت غیرمجاز، توجه نکردن به جلو و خواب آلودگی رانندگان بوده است.

فرمانده ناجا بیان کرد: درصد بالایی از تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها است که رانندگان باید در پایان سفرهای خود هم مانند ابتدای سفر هوشیار باشند.

اشتری بیان کرد: پلیس به سامانه‌های هوشمند ارتقا پیدا کرده است که این امر می‌تواند برای امنیت مسافران کمک شایانی را داشته باشد.

وی ادامه داد: به همکارانم در پلیس راهور توصیه می‌کنیم که اگر می‌شود در برخی موارد جریمه ای اغماض کنند تا شیرینی سفر برای رانندگان تلخ نشود.

سردار اشتری در پایان بیان کرد: حدود ۱۰ میلیون همیار پلیس و بیش از ۸۰۰ هزار نفر تولیدکننده محتوای ترافیک و ۱۰ هزار نفر پلیس محسوس و غیرمحسوس از دیگر امکانات و برنامه‌های ما برای امن تر کردن جاده‌ها است.