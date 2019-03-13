به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عظیم شبی پور در تشریح این خبر بیان کرد: ظهر روز گذشته طی تماسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد سه مرد جوان در خیابان فردوس غرب، قصد سرقت یک دستگاه خودروی پراید پارک شده در این محدوده را دارند.

وی ادامه داد: سریعاً پس از این مأموران عملیات کلانتری وارد عمل شده که با حضور در محل مشاهده می‌کنند سه نفر سارق در محدوده آدرس اعلامی، قصد سرقت یک دستگاه خودروی پراید را دارند و با یک دستگاه پراید هاچ بک سبز رنگ برای ارتکاب به این سرقت در محل حضور داشتند.

وی افزود: بلافاصله با رؤیت این سه سارق، پلاک خودروی هاچ بک سبز رنگ مورد استعلام قرار گرفته که مشخص می‌شود پنج روز پیش این خودرو در محدوده کلانتری ۱۱۱ هفت چنار به سرقت رفته است.

کلانتر محله شهر زیبا ادامه داد: بلافاصله مأموران وارد عمل شده و دستور ایست برای توقف سارقان صادر کردند که سارقان متواری شده و بعد از یک ربع تعقیب و گریز، خودروی پراید هاچ بک سبز رنگ مذکور از دید گشت کلانتری مخفی می‌شود و به این وسیله سارقان فرار می‌کنند.

وی در ادامه گفت: اما این اقدام سارقان مأموران کلانتری را دلسرد نکرده و آنها در ادامه مشخصات خودروی مذکور را به سایر گشت‌های پلیسی اعلام می‌کنند که واحدهای گشت کلانتری ۱۳۳ برای بار دوم موفق به دیدن خودروی هاچ بک سبز رنگ سرقتی می‌شوند.

وی بیان داشت: در محل مشخص می‌شود سارقان با خودروی پژو پارس قصد فرار از محل را دارند که مأموران گشت وارد عمل شده و با سارقان به تعقیب و گریز می‌پردازند، سارقان ابتدا از بلوار فردوس غرب وارد اتوبان ستاری می‌شوند و در لاین شمال به جنوب بزرگراه خلاف جهت اقدام به رانندگی می‌کنند.

وی توضیح داد: در ادامه این عملیات واحد گشت کلانتری با رعایت قانون به کارگیری سلاح، اقدام به شلیک هفت تیر هوایی و چهار تیر مستقیم به سمت خودروی مسروقه کرد که از چهار تیر دو عدد به سمت خودرو برخورد می‌کند. این تعقیب و گریز ادامه داشت تااینکه بالاخره مأموران موفق به توقیف خودروی پژو پارس سرقتی در محدوده یکی از مجتمع‌های تجاری که در بزرگراه ستاری بود شدند.

وی افزود: در این عملیات دو نفر از سارقان در همان محل دستگیر و تلاش‌های پلیسی برای دستگیری نفر متواری نیز ادامه دارد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس موفق شده است بدون مجروح کردن هیچکدام از سارقان، آنها را دستگیر کند و بااین حال طی این تعقیب و گریز با سارقان، آنها باعث تخریب یک دستگاه خودروی نیسان به همراه خودروی گشت کلانتری شده‌اند.

وی در انتها اضافه کرد: دو متهم بازداشت شده به ترتیب ۲۳ و ۳۲ ساله هستند و بنابر اقاریر خودشان از یکی از شهرستان‌های غربی به این محدوده آمده و اقدام به سرقت خودرو کرده‌اند که دو مورد از سرقت‌هایشان تا به این لحظه کشف شده است.