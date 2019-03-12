سیلاب ۷۲ هزار و۵۲۷ میلیون ریال به بخش کشاورزی میرجاوه خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، محسن کهرازهی اظهار داشت: یک هزار و ۱۸۷ هکتار زمین زراعی و ۳۴۰ هکتار باغات میرجاوه بر اثر سیلاب اخیر خسارت دیدند.

مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه ادامه داد: همچنین ۶۶ رشته قنات، ۴۰ استخر و بندخاکی و۲۴۰ متر مربع جایگاه دام در این شهرستان تحت تاثیر بارندگی شدید این مدت قرار گرفتند.

وی افزود: خسارت به ۱۴ هزار و ۵۰۰ کانال آبیاری، ۱۲۰ رأس گوسفند و بز، یم هزار و ۶۰۰ قطعه طیور، ۲۰۰ هکتار سیستم آبیاری و ۳ هزار متر لوله توزیع آب از دیگر خسارت‌های سیلاب به بخش کشاورزی این شهرستان بوده است.

کهرازهی بیان کرد: شهرستان میرجاوه دارای افزون بر ۷ هزار هکتار زمین زراعی و ۳ هزار هکتار باغ میوه است که ۸ هزار نفر در این بخش مشغول فعالیت هستند.