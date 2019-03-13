مراقب سارقان مأمورنما در شلوغی روزهای پایانی سال باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا مؤذن با بیان اینکه یکی از شگردهای افراد فرصت طلب در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، سرقت تحت پوشش مأمور است، اظهار کرد: سرقت تحت پوشش مأمور از جمله جرایمی است که احساس ناامنی در جامعه را تحت تأثیر قرار داده و چهره سازمان‌های مرتبط با آن را خدشه دار می‌کند؛ به گونه‌ای که باعث بی اعتمادی مردم و ایجاد صدمات روحی به افراد آسیب دیده می‌شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان مأمور نما، طعمه‌های خود را با روش‌های مختلف شکار می‌کنند، افزود: با توجه به شلوغی بازار در روزهای پایان سال، یکی از شگردهای مأموران قلابی برای به دام انداختن سوژه خود، پرسه زدن در اطراف مراکز مالی و تجاری در شهرهای بزرگ یا کمربندی‌های منتهی به شهر با همراه داشتن لوازم یا تجهیزات نظامی و پوشش‌های مربوطه است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: سارقان سوژه‌های خود را پس از شناسایی با راهنمایی به نقاط خلوت و بدون دوربین متوقف و پس از طرح اتهامات واهی و بازرسی بدنی، اموال آنها را به سرقت برده و متواری می‌شوند.

وی یادآور شد: گروهی دیگر نیز بدون هرگونه تجهیزات یا البسه نظامی با طرح مأمور پلیس اقدام به فعالیت مجرمانه یا کلاهبرداری از افراد می‌کنند که این جرم بیشتر در جرایم یقه سفید ها مطرح است.

سرهنگ مؤذن با توصیه به شهروندان گفت: شهروندان در شلوغی‌های بازار مراقب افرادی که خود را با عنوان مأمور معرفی کرده و پیشنهاد بازرسی بدنی و کیف همراه آنان را دارند باشند زیرا مجرمان برای گمراه کردن مالباخته، اغلب اطلاعاتی حتی اندک از روند اجرایی سازمانی که جعل عنوان می‌کنند، ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان از کسانی که به عنوان مأمور آب، برق یا گاز تقاضای ورود به ساختمان را دارند قبل از باز کردن درب، حتماً کارت شناسایی مربوطه را از آنان مطالبه کنند، یادآور شد: هنگام برخورد با چنین افرادی با دیده تردید نگریسته و بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرید.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مبارزه با سرقت تحت پوشش مأمور یکی از اولویت‌های مهم پلیس و یکی از جرایم تأثیر گذار بر امنیت اجتماعی جامعه تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود تعداد وقوعات کمتر این بزه نسبت به دیگر سرقت‌ها به خاطر مسائلی از قبیل، سلب اعتماد عمومی از مأموران، خدشه دار شدن چهره خدوم سازمان‌های اجرایی، اخلال در نظم عمومی و…، لازم است شهروندان به توصیه‌های پلیس در این خصوص توجه ویژه و لازم را داشته باشند.